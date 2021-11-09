2021-2022 KYK burs başvurusu sonuçları açıklandı mı? KYK bursu ödemeleri ne zaman başlayacak?

Online ortamda e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen KYK burs başvuruları 5 Kasım'da başlamış ve 8 Kasım'da sona ermişti. Binlerce öğrencinin gözleri KYK burs başvurusu sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. KYK bursu için 2021'de belirlenen ücret, lisansta aylık 650 TL. İşte merak edilenler...

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların ne zaman açıklanacağına ilişkin açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açıklama yapılması bekleniyor. Yapılacak olan değerlendirmelerin ardından bursun çıkıp çıkmadığı e-Devlet mobil uygulamasından veya internet sitesinden görüntülenebilir.

KYK BURSU NE KADAR, KAÇ TL?

2021 yılı için belirlenen ücret lisansta aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, başvuru yaptıkları öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme sağlanır.

KYK KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alınması,

Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

KYK BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?