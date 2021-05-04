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  4. 2021 Anneler Günü | Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi gün?

2021 Anneler Günü | Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi gün?

04.05.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anneler Günü”nün tarihi, ülkelere göre değişmektedir. Türkiye’de Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanır. Her yıl kutlanan “Anneler Günü” ile ilgili bu sene de araştırmalar sürüyor. Her sene tarihi değişen “Anneler Günü”, bu sene 9 Mayıs tarihine denk geliyor. Mayısının ayının ikinci haftası kutlanan bu güzel gün için, çocuklar şimdiden araştırmalarına başladı. Pandemi sebebiyle annesi ile bir araya gelmek bu sene bazıları için zor olabilir.

2021 Anneler Günü | Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi gün?

“Anneler Günü” için hazırlıklar her yıl olduğu gibi bu yıl da hız kesmeden devam ediyor. Bizi büyüten ve bize emek veren annelerimizi andığımız ve sevgimizi gösterdiğimiz bu özel gün, birçok kişi için oldukça önemli günler arasında yer alıyor. “Anneler Günü”, anneleri onurlandıran çok özel günlerden biridir. Anneler Günü, geleneği ise Antik Yunandan kalma bir Yunan mitolojisine dayanır. İlk olarak ABD’de kutlanmaya başlanan bu özel gün, daha sonra farklı ülkelere yayılmıştır.

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bugünde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

anneler günü

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

anneler günü1

ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

anneler günü3

Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Ülkelere göre kutlama tarihleri farklılık gösteren Anneler Günü Türkiye'de Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanıyor. 2021 yılı Anneler Günü tarihi ise 9 Mayıs'a denk geliyor.

ANNELER GÜNÜ SÖZLERİ

  • Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın… Annemsin. Seni çok seviyorum.
  • Biricik annem... Anneler günün kutlu olsun. Her zaman senin küçük bebeğinim…
  • Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır için çok teşekkürler canım anneciğim... Anneler günün kutlu olsun.
  • Benim için her şeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri biçilemeyen dünyanın en güzel annesine… Anneler günün kutlu olsun Anneciğim.

anneler ügnü

  • Bir günümde değil her günümdesin. Her gün, her saniye benimlesin. Her zaman bana destek oldun. Sen benim için çok özelsin. Anneler günün kutlu olsun...
  • Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum anne. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum Annem.
  • Gücüme güç, umuduma umut katan annem. Seni çok ama çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun!

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