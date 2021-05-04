2021 Anneler Günü | Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi gün?

“Anneler Günü” için hazırlıklar her yıl olduğu gibi bu yıl da hız kesmeden devam ediyor. Bizi büyüten ve bize emek veren annelerimizi andığımız ve sevgimizi gösterdiğimiz bu özel gün, birçok kişi için oldukça önemli günler arasında yer alıyor. “Anneler Günü”, anneleri onurlandıran çok özel günlerden biridir. Anneler Günü, geleneği ise Antik Yunandan kalma bir Yunan mitolojisine dayanır. İlk olarak ABD’de kutlanmaya başlanan bu özel gün, daha sonra farklı ülkelere yayılmıştır.

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bugünde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.