2021 Audi Q3 özellikleri ve güncel fiyat listesi

Kent içinde kullanmak üzere Audi SUV modellerini araştıran birçok kullanıcı Audi Q3 teknik ve donanım özelliklerini araştırıyor. Estetik ve şık tasarımının yanı sıra teknik detaylarıyla da birçok kullanıcının gönlünü çelen Q3 Alman otomotiv devi Audi’nin sıkça tercih edilen SUV modelleri arasında yer alıyor. SUV otomobilinizi 2021 Audi Q3 ile değiştirmek veya 2021 Audi Q3 satın almak istiyorsanız aracın teknik ve donanım detaylarıyla birlikte güncel fiyat listesini sizin için araştırdık

2021 AUDİ Q3 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Audi Q3 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic Pl. 677.022

Audi Q3 35 Turbo FSI 150 hp S Line S tronic 699.536

Audi Q3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp S Line S tronic 730.971

2021 AUDİ Q3 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

2021 Audi Yeni Q3 ve Audi Q3 Sportback modelleri 150 PS ve 250 Nm tork üretiyor. 1.5L 35 TSI motorla satışa sunulan Audi Q3 modellerinde S Tronic çift kavramalı şanzıman kullanılıyor.

Maksimum hızı 206 km/s olan otomobilin 0’dan 100 km’ye hızlanması 9.4 saniye sürüyor. Otomobil WLTP standartlarına göre ortalama 6.6L – 7.3L yakıt tüketiyor. Audi Q3 yurt dışında 2.0L benzinli ve dizel motorlarla satışa sunuluyor.

AUDİ Q3 DONANIM ÖZELLİKLERİ KULLANICIYA NELER SUNUYOR?

2021 Audi Q3 Advanced ve S Line tasarım paketleriyle satışa sunuluyor. Otomobili Advanced ve S Line donanım paketlerinin yanı sıra Navigasyon Paketi,Dinamik Paket ve Premium Paketlerini ekstra bedel karşılığı satın alma imkanınız bulunuyor.

Audi Q3 Advanced donanım paketinde öne çıkan özellikler arasında 5 kollu alaşımlı jantlar, alüminyum kapı eşik çıtaları, kontrast renklerdeki Advanced tamponlar, 2 bölgeli otomatik klima, Audi sanal kokpit, 6 tane pasif hoparlör,park asistanı, hız sabitleme sistemi ve anahtarsız çalıştırma yer alıyor.

Audi Q3 S Lİne donanım paketine göz atıldığında ise 5 kollu V tasarımlı alaşımlı jantlar, alüminyum kapı eşik çıtaları, gövde renginde S Line tamponlar, “S” logolu aydınlatmalı ve spor süspansiyonlar öne çıkıyor.

2021 yeni Q3 önceki boyutlarına göre daha büyük ölçülerle kullanıcıların karşısına çıkıyor. 4.484 milimetre uzunluğa, 1.849 milimetre genişliğe, 1.585 milimetre yüksekliğe sahip olan otomobilin aks mesafesi de artırılmış.

Audi Q3 oldukça konforlu koltuklara sahip. Q3 modelin arka koltukları ön ve arka tarafa hareket edebiliyor. Otomobilin üç yönlü bölünmüş koltuk arkalıkları ise tam yedi kademede eğilebiliyor. Arka koltukların ve koltuk arkalıklarının pozisyonuna göre aracın bagaj hacmi 410 ila 1405L arasında yüklenebiliyor.

2021 model Q3’lerde işletim sisteminin tamamen değiştirilmiş olduğu anlaşılıyor. Otomobilde analog göstergeler bulunmuyor. Araç standart donanıma sahip olsa bile kullanıcının çok fonksiyonlu direksiyon yardımıyla çalıştırdığı 25 cm ölçüsünde dijital gösterge paneli bulunuyor. Oldukça kaliteli donanım özellikleriyle tasarlanmış otomobilde opsiyonel olarak MMI navigasyon plus cihazının yanı sıra pek çok ilave fonksiyonu bir araya getiren Audi sanal kokpit yer alıyor. Kontrol panelinin ortasında 25 cm ölçüsünde dokunmatik bir ekran bulunuyor. Q3 modellerde yer alan bilgi –eğlence sistemi diğer Audi modellerinde bulunan teknik fonksiyonlara sahip.

Navigasyon sistemi sürücünün tercihlerini önceki yolculuklara göre bildiği için ideal rota önerileri oluşturmaya olanak tanıyor. Bütün bunların yanı sıra Audi Yeni Q3 modellerde kablosuz şarj kutusu bulunuyor. Dilerseniz, Audi akıllı telefon arayüzünü opsiyonel olarak satın alabilirsiniz. Audi akıllı telefon arayüzü ile akıllı telefonunuzun ekranını kablosuz bir şekilde bilgi-eğlence sistemine aktarabilirsiniz. Araçta bulunan kablosuz şarj kutusu sayesinde akıllı telefonunuzu kablo olmadan seyahatiniz boyunca şarj edebilirsiniz.



