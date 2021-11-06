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2021 AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? İşte AUZEF vize sınavı tarihi...

06.11.2021 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 AUZEF sınav tarihleri yaklaşırken, sınav yerleri de merak ediliyor. İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından düzenlenecek olan ara sınavlar bu ay içerisinde gerçekleşecek. Peki 2021 AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? İşte AUZEF vize sınavı tarihi...

2021 AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? İşte AUZEF vize sınavı tarihi...

2021 AUZEF sınav tarihleri adaylar tarafından merak ediliyor. İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından düzenlenecek olan ara sınavların yerleri de araştırılıyor. Peki 2021 AUZEF sınav yerleri açıklandı mı?

AUZEF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Sınav giriş belgeleri araştırılmaya başlandı. Sınav Giriş Belgeleri sınavlardan bir hafta öncesinde yayınlanmakta ve web sayfadı olan (auzef.istanbul.edu.tr) üzerinde duyurusu yapılmakta. Ancak sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. Sınav kuralları detaylı olarak Sınav Giriş Belgesinde yer alacak.

Sınav için bina ve salonlarına girilirken ise Öğrenci Kimlik Kartına gerek bulunmamakta. Öğrencilerin sınav salonuna girebilmeleri için yanlarında Sınav Giriş Belgesi ve TC Kimlik Kartı bulundurmaları yeterli olacak.

AUZEF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurulu’nun almış olduğu karara göre 2021-2022 eğitim öğretim yılında açık öğretim programı uygulayan tüm Üniversitelerde olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları da yüz yüze şekilde yapılacak. Bu kapsamda güz yarıyılı ara sınav tarihleri ise 13-14 Kasım 2021 olarak güncellenmiştir.


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