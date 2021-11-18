2021 Ay tutulmasının burçlara etkisi! Ay tutulması Koç, Yengeç, İkizler, Oğlak ve Balık burçlarını nasıl etkileyecek?

Bu hafta 19 Kasım saat 11:57 de 27 derece Boğa burcunda ay tutulması gerçekleşecek. Yüzyılın en uzun tutulmasından en çok etkilenen burçlar Akrep, Boğa, Aslan, Kova burçları olacak. Boğa burcu tutulmasının içinde Algol sabit yıldızı bulunmakta. Bu sebeple tutulma sonrası geri dönüşü zor bazı kadersel olaylar yaşanabilir. Koç burcu bu hafta maddi güvenlik isteyecek, İkizler burçları ise uzak mesafe işleriyle uğraşabilir. İşte 2021 Ay tutulmasının burçlara etkisi...

KOÇ BURCU YORUMU

Bu hafta Boğa burcunda Ay Tutulması gerçekleşiyor. Cuma günü gerçekleşecek bu tutulma ile güvende olma mantığıyla hareket etme zamanında olacaksınız. Kariyer hayatınızdaki rotanız daha çok maddi güvenlik üzerinden belirlenebilir. Bir süredir kariyeriniz için verdiğiniz emeğin takdirini somut bir şekilde görebilir, maddi bir kazanç elde edebilirsiniz. İstediğinizi elde etme hırsı artarken, sizin için önemli olan bir konuda istediğinize ulaşabilirsiniz. Hafta içerisindeki enerjiler, maddi konularda son dakika kararlarının alınabileceği, son dakikada planların değişebileceğine işaret ediyor. İlişkilerde ise tutkular ve arzular, güven ve para paylaşımlarıyla ilgili krizlere ve gerilimlere dikkat etmelisiniz. Kendinize güvenmenizi gerektiren, cesaret isteyen bir aksiyonla karşı karşıya kalabilirsiniz. İnsanların kendi meselelerini aşırı sahiplenerek abartılı fedakarlıklara girmeyin. Kendi alanınızı ve kendi paranızı, kendi değerinizi koruyun.

BOĞA BURCU YORUMU

Bu hafta Boğa burcunda Ay Tutulması gerçekleşiyor. Cuma günü gerçekleşecek bu tutulma ile dış görüntünüzle ilgilenebilir, görüntünüzde değişiklik yapmak isteyebilir, estetik müdahalelerle ilgili yardımlar alabilirsiniz. Hayatınızla ilgili bir süredir düşündüğünüz, tarttığınız konuda nihai kararı verebilir ve bir gündemi kapatabilirsiniz. İlişkiler ve etrafınızdaki insanlarla ilgili bazı şeyleri geri bırakma, bazı şeylerden vazgeçme zamanı olabilir. İlişkilerdeki mevcut denge ve alıştığınız düzen tam tersi olabilir. Bu enerji bazı birlikteliklere mesafeleşme getirebilir, yalnız içinse yeni ve hızlı gelişen, net enerjiler içinde bir ilişki konusunu ortaya çıkarabilir. Hayata, ilişkilere dair korkular geliştirmemeniz, mevcut korkularınızı serbest bırakmanız oldukça önemli. Özellikle kaybetme korkusu, akışın sizi bu durumla yüzleştirmesine açık enerjiler getirebilir. Bu hafta aklınıza koyduğunuzu yapmaya odaklanacak, gereken yerde şartları zorlamaktan çekinmeyeceksiniz. Öfke kontrol sorunlarına dikkat, anlık öfkeyle hareket etmeyin.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bu hafta Boğa burcunda Ay Tutulması gerçekleşiyor. Cuma günü gerçekleşecek bu tutulma ile yurtdışı ve yabancılarla ilgili gündemler öne çıkacaktır. Uzak mesafelerdeki kişilerle iş birliği içine girebilir, döviz yatırımları yapabilir, uzun vadeli yatırımlarınızdan kazanç elde edebilirsiniz. Bu dönemde akılsızca riskler almaktan kaçınmalı ve iç huzursuzluklarına kapılarak fevri davranmamalısınız. Rutininizin dışına çıkacağınız, çalışma temponuzda ve yaşam alışkanlıklarınızda farklılıkların gündeme geleceği, temposu yoğun ve oldukça sürprizli bir haftadasınız. Bir anda şartlarınızı değiştiren bir durumla karşılaşabileceğiniz gibi siz de bir anda yeni bir tavır ve aksiyon içine girebilirsiniz. Spor, beslenme düzeninde değişiklikler, sağlıkla ilgili kısa süreli hassasiyetler gündeme gelebilir. Kazalara karşı dikkat edin. Kadersel deneyimlerin arttığı bu haftada, sizi geliştirecek deneyimler içinde olabilirsiniz. İlahi adalet, kazanılmış haklar ve ödüller de bazılarınız için gündeme gelebilir.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bu hafta Boğa burcunda Ay Tutulması gerçekleşiyor. Cuma günü gerçekleşecek olan bu tutulma ile iş hayatınızda ek kazançlar sağlamakla ilgilenebilir, alternatif iş ve projelere dahil olabilir, teklifler alabilirsiniz. Sosyal medya aracılığıyla işler yapabilirsiniz. Ekip ve grup çalışmalarında yeteneklerinizle öne çıkabilir, iş birliği içine girdiğinizde daha sağlam kazançlar elde edebilirsiniz. Sosyal çevrenizde önemli değişikliklerin olabileceği bir sürece giriyorsunuz. Arkadaş çevreniz ve dahil olduğunuz gruplar, ekipler değişime uğrayabilir. Bir ortamdan artık uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Aşk ilişkilerinde kadersel deneyimler içerisinde olabilirsiniz. Hem aşk hem arkadaşlık ilişkilerinde güven oldukça önemli ve belirleyici olacaktır. Samimiyeti arayabilir, güvendiğiniz insanlarla olmak isteyebilirsiniz. Değersizlik algısında olmanız, sizi ve ilişkilerinizi aşağı çekebilir. Öz değerinizi yükseltmeye çalışın. Kısa ve keyfi yolculuklar gündeme gelebilir.

ASLAN BURCU YORUMU

Bu hafta Boğa burcunda Ay Tutulması gerçekleşiyor. Cuma günü gerçekleşecek olan bu tutulma ile kariyeriniz adına bir süredir emek verdiğiniz işin sonucunu görebilir, bir terfi alabilirsiniz. Yöneticilik, yöneticilerden teklifler, kontrol ve hakimiyet öne çıkabilir. Tutulma zamanlarında ektiklerimizin sonucunu gördüğümüz için bu dönemde haklılığınızın sonucunu alabilir, kendi yaşam yolunuz için attığınız doğru ve yanlış adımların sonuçlarını görebilirsiniz. Süregelen davalar sonuçlanabilir. Haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz konularda ise daha hırslı, kendinden emin bir tavır gösterebilir, yasal haklarınızı kullanmak isteyebilirsiniz. Özellikle haftanın ikinci yarısında tahammülsüzlük, fevrilik ve öfke kontrol sorunlarına karşı dikkatli ve kontrollü olmalısınız. İçinizde tuttuklarınızı birden dile getirmek, belirsizlikleri birden kesip atmak isteyebilirsiniz. Finansal konularda daha hırslı olabilir, maddi bir büyüme ve gelişme sağlayabilmek için kendinize yeni hedefler koyabilirsiniz.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bu hafta Boğa burcunda Ay Tutulması gerçekleşiyor. Cuma günü gerçekleşecek olan bu tutulma ile eğitim hayatınızda bir süreç tamamlanabilir. Aktif bir kurs ve eğitim gündemi içinde olabilirsiniz. Dönemsel bir yolculuk planı yapabilir ve seyahate çıkabilirsiniz. Basın, yayıncılık, medya ve ticaretle ilgili iş fırsatları yakalayabilir, bu alanda çalışıyorsanız bir yükselme kaydedebilirsiniz. Bu hafta sürpriz haberler alabilir, planlamadığınız işlerin içinde kendinizi bulabilirsiniz. Bir süredir hissettiğiniz, sezdiğiniz veya konuşulmayan durumlar birden ortaya çıkabilir, yüzleşmeler yaşanabilir. Süregelen ilişkileri geleceğiyle değerlendirebilir, buna göre karar alabilirsiniz. Geleceğini parlak gördüğünüz ilişkilere yönelecek, önünü göremediğiniz durumlarda ise sınır çizeceksiniz. Bu hafta düşüncelerinizin ve sözlerinizin bir enerji alanı yaratacağını unutmayın. Araçlar ve teknolojik aletlerle ilgili arızalar, bakımlar ve yenilemeler gündeme gelebilir. Günlük hayatınız daha hızlı ve yüksek bir tempoda geçebilir.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bu hafta Boğa burcunda Ay Tutulması gerçekleşiyor. Cuma günü gerçekleşecek olan bu tutulma ile dışardan gelen paralarla ilgili şanslarla karşılaşabilirsiniz. Ortaklı iş girişimleri, mal paylaşımlarıyla ilgili gündemlerde sonuçlanmalar, vergiler ve yasal ödemelerle ilgili bir düzenlemeye gidebilirsiniz. Harcamalarınız bu hafta artış gösterebilir, gereksiz harcamalara kayabilirsiniz. İstekleriniz ve hedeflerinizle ilgili kendinizi disipline etmeniz, istikrar içinde olmanız gereken bir haftadasınız. İlişkilerde doğru sınırlar içinde olmak, sınırlarınızı belirlemekle ilgili konular gündeme gelebilir. Hafta içinde kısa bir yolculuk planı gündeminizde olabilir. Kritik kararlar almanız, bir seçim yapmanızı gerektiren durumlar ortaya çıkabilir. Daha akılcı düşünmeye, planlı ilerlemeye ve dış koşulları iyi gözlemleyerek aksiyona geçmeye çalışın. Düşünmeden hareket etmek veya anlık dürtülerin peşinden giderek ilerlemek bazı kayıplar yaşamanıza neden olabilir.

AKREP BURCU YORUMU

Bu hafta Boğa burcunda Ay Tutulması gerçekleşiyor. Cuma günü gerçekleşecek olan bu tutulma ile bir süredir var olan taşınma gündemleriniz tamamlanma ve sonuçlanmaya gidebilir. Bazı Akrepler içinse planda olmayan bir taşınma gündemi bu hafta ortaya çıkabilir. İş ve ilişkiler kaynaklı taşınmalara açık süreçler içindesiniz. Birliktelikleriniz, ortaklıklarınız bir tamanlanma noktasına gelecek ve varması gereken noktaya gelecektir. Kadersel ve karmik süreçler karşınıza geliyor. İlişkilerinizde tamam veya devam durumları içinde kalabilirsiniz. Özellikle bir süredir halı altına süpürülen sorunlar, sessiz gerilimler hafta içerisinde ortaya çıkacak, yüzleşmeler yaşanacak ve nihai kararlar alınacaktır. Yaşayacağınız deneyimlerin kalıcı olabileceği zamanlardasınız. Bu yüzden sorunları kökten çözebilir veya ilişkiyi geri dönmemek üzere bitirebilirsiniz. Hayatınızdaki bazı insanların kendi yaşamlarında bir kriz, şaşırtıcı bir durum ortaya çıkabilir ve yardım ve destek sunabilirsiniz.

YAY BURCU YORUMU

Bu hafta Boğa burcunda Ay Tutulması gerçekleşiyor. Cuma günü gerçekleşecek olan bu tutulma ile iş hayatınız ve yaşamınızdaki mevcut sorumluluklarınızla ilgili bir süreç tamamlanmaya gidebilir. Bir eğitimin sonuna gelebilir, sınav ve mülakatlarınızın sonuçlarını alabilir ve iş hayatında başka bir yola doğru gidebilirsiniz. Bir başlangıç ve yeni bir yol için eski bir sürecin bitmesi gerekiyor. Bugünlerde ilerlemenize engel olan durumlara sınır çizebilir, sizi atalete sokan durumları kesip atabilirsiniz. Beslenme düzeninize dikkat etmek faydalı olabilir. Zira bugünlerde iştahınız açılabilir, kilo alımına daha yatkın olabilirsiniz. Hafta ortasında yolculuk ve seyahat gündemleri ortaya çıkabilir. Zihnen daha yoğun ve stresli bir hafta içinde olabilirsiniz. Aklınıza takılan durumların peşinden gitmeye daha açık olabilirsiniz. Kendinizi riske edecek durumların içine girmeyin, riskli yatırımlardan uzak kalmaya çalışın. Finansal güvenliği koruma zamanı.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bu hafta Boğa burcunda Ay Tutulması gerçekleşiyor. Cuma günü gerçekleşecek olan bu tutulma ile aşk hayatınızda etkilerini uzun vadeli süreçlerde görebileceğiniz deneyimler içerisinde olabilirsiniz. Uzun vadeli ilişkiler nihai bir noktaya varabilir, ilişkiyi bir adım ilerisine taşıyabilirsiniz. Flörtler, daha somut bir ilişki durumuna geçebilir. Bugünlerde tanışacağınız kişilerle uzun vadeli, sağlam ilişkiler kurabilirsiniz. Hem aşk hem arkadaşlık ilişkilerinde fedakarlık, samimiyet, güven öne çıkan ve süreci belirleyebilen başlıklar olacaktır. Aşk ve arkadaşlık arasında kalmış ilişkilerde ise ani bir netleşme yaşanabilir. Finansal konularda alım-satım gündemleriyle meşgul olabilirsiniz. Bir süredir istediğiniz satın alımları gerçekleştirebilir, taşınmaz mallarla ilgili satış planlarınızı tamamlayabilirsiniz. Aile içinde finansal paylaşımlar da bugünlerde gündeme gelebilir. Krediler ve bankacılık işlemlerinde ise daha kontrollü, temkinli ve çekimser olmalısınız. Riskli yatırımlara girmek için destekleyici bir hafta olmayabilir.

KOVA BURCU YORUMU

Bu hafta Boğa burcunda Ay Tutulması gerçekleşiyor. Cuma günü gerçekleşecek olan bu tutulma ile hayatınız için uzun vadeli süreçlerde önemli etkileri getirecek deneyimlerle karşılaşacaksınız. İş veya özel hayatınızda artık bir süreç kapanıyor, bir yolun sonuna geliyorsunuz. Maddi-manevi güçlenme zamanının başladığı bu dönemde, kendinizi güvende hissetme ihtiyacında olacağınız için finansal konularda başarılı adımlar içinde olabilirsiniz. Maddi konulara ve finansal güvenliğe göre hareket edebilir, aynı zamanda ilişkilerinizde de güvene ve netliğe daha çok önem verebilirsiniz. Bu sebeple hayatınızda belirsiz ve gel gitli olan durumlarla ilgili cesaret gerektiren bir karar alabilirsiniz. Aile ilişkileri, ebeveynlerle ve yöneticilerle ilişkilerde dikkatli olma zamanı. Şartları zorlamayın ve gerilimi tetiklemeyin. Sonrasında pişman olacağınız adımlar atmamaya özen gösterme zamanı. Bu hafta dış görüntünüzle daha fazla ilgilenebilir ve tarzınızı değiştirebilirsiniz. Bağışıklığınızı güçlendirmek da önemli olacaktır.

BALIK BURCU YORUMU

Bu hafta Boğa burcunda Ay Tutulması gerçekleşiyor. Cuma günü gerçekleşecek bu tutulma ile kısa süreli eğitimlere veya kısa süreli yolculuklara odaklanabilirsiniz. Kardeşlerle daha önce yaşanmış sorunlar tatlıya bağlanabilir. Hayata, ilişkilere daha çok akılcı bakabilir ve ne verdiğinizi, ne aldığınızı gözden geçirebilirsiniz. Süregelen partnerlik ilişkinizde geleceğe yönelik kararlar alabilirsiniz. Söz, nişan organizasyonları olabilir. Sallantıda olan evliliğinizde ise dava açmak, davanızın ilerleyişiyle ilgili yeni kararlar ortaya çıkabilir. Bu hafta yoğun bir gündem ve tempo içinde olacaksınız. Etrafınızdaki insanlarla iletişiminizde manipülasyonlar ortaya çıkabilir. Karşınızdakileri etki altında bırakabilir veya etrafınızdaki insanlardan, insanların deneyimlerinden etkilenebilirsiniz. Ön yargılarınızı yıkacak bir durum ve deneyim karşınıza gelebilir. Zihinsel blokajlarınızı kaldırmaya odaklanma, kendi sınırlarınızı aşma zamanı.



