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  4. 2021 Bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şartları...

2021 Bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şartları...

16.11.2021 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bekçi olmak isteyen vatandaşlar tarafından Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için bekçi alımının ne zaman olacağı merak ediliyor. Her sene belli dönemlerde alım Polis Akademisi Başkanlığı tarafından alım yapılan bekçiliğin başvuru şartları da araştırma konusu oldu. Peki 2021 bekçi alımı ne zaman? İşte başvuru şartları...

2021 Bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şartları...

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için başvuruların başlayıp başlamadığı araştırma konusu oldu. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından sene içinde bekçi alımı yapılmaya devam ediyor. Peki 2021 bekçi alımı ne zaman olacak?

2021 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

2021-2022 eğitim yılının başlamasının ardından Çarşı ve Mahalle Bekçiliği'ne yönelik başvurular gündeme geldi. Aynı zamanda bekçilik maaşı, bekçilik çalışma saatleri de araştırılıyor. Bekçi alımı için henüz bir açıklama gelmedi ve başvuru ekranı açılmadı. Konuyla ilgili duyuru geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.

İlkokul mezunu bekçi maaşı 5.008,221 TL, lise mezunu bekçi maaşı 5.186,079 TL iken üniversite mezunu bekçi ise 5.421,4155 TL maaş alacak.

BEKÇİLİK ÇALIŞMA SAATLERİ

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin önemli bir çoğunluğu 12 saat civarında ve gece çalışmaktadır. İstanbul'da da 19:00-07:00 saatleri arasında 12/36 çalışma sistemi uygulanır.

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az 167 cm boyunda olmak,
En az lise ya da dengi okul mezunu olmak,
Beden kitle indeksi 18 (dâhil olmak üzere) ile 27 (dâhil) arasında bulunmak.
31 yaşından gün almamış olmak
Ağır hapis ya da altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiil sebebiyle hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
Silah taşımaya ya da silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
Alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

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