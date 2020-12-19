2021 Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi: Bütçe görüşmeleri "diktatör" tartışmasıyla tamamlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bütçe görüşmelerinde partisini hedef alan açıklamalarını anımsatan Oluç, "Gelip Meclis'i azarlayıp, şov yapıp gidenler, yeni vesayetin sahipleridir. Bir İçişleri Bakanı'nız var. Paralel tek adam olabilmek için çırpınıyor. Bakanlığında kendine özerk paralel bir yapı kurmuş, 'O yapının tek adamı benim' diyor. İç güvenlikten sorumlu bu bakan herkesi tehdit ediyor" görüşünü dile getirdi.

Partisinin grubu adına söz alan HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, sistem eleştirisi yaparak, demokrasilerde kabul edilmesi mümkün olmayan yetkilerin tek kişinin elinde toplandığı otoriter bir rejim inşa edildiğini söyledi.

Genel Kurul'daki görüşmeleri, söz almamalarına karşın, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da izlerken, milletvekillerinin bütçe ile ilgili eleştirilerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yanıt verdi.

'Eleştirileriniz, Soylu'nun göğsündeki şeref nişanesi'

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı ise İçişleri bakanlarının her zaman HDP'lilerin öfke ve kızgınlığının muhatabı olduğunu belirtti.

Bostancı, "Ama en çok eleştiriyi Sayın Süleyman Soylu'ya yaptınız. Gidin halkın arasına çıkın, göreceksiniz ki sizin bu eleştirileriniz onun göğsünde, halk nezdinde şeref nişanesi olarak görülüyor" dedi.

CHP'li Böke: Sarayın, talanın bütçesi

CHP Grubu adına söz alan Genel Sekreter ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, iktidarın bütçesinin halkın yaşadığı sorunlara çare olmadığını belirtirken "Çünkü saraydan halkın yaşadığı gerçekler gözükmüyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı'nı kastederek konuşmasına devam eden Böke şunları söyledi:

"Saraya göre işsizlik olmadığını, Türkiye'nin şahlandığını, pandeminin kontrol altında aldığını" ifade eden Böke, "Sarayın gerçekleriyle halkın gerçeklmeri uyuşmayınca, e tabii bütçe de halkın bütçesi olmuyor, sarayın bütçesi oluyor. Bu bütçe bir saray bütçesidir. Bu bütçe bir talan bütçesidir, bu bütçe torpilin bütçesidir" dedi.

'Bu düzeni değiştireceğiz'

Halkı yoksullaştıran, borçlandıran, yüksek faiz yarattığı gerekçesiyle bu "bozuk düzen"in değiştirilmesi gerektiğini ifade eden Böke sözlerini şöyle sürdürdü: