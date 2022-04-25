2021'de insanlar bu telefonları almaya adeta koştu! Apple ve Samsung zirvede

Yenilenmiş akıllı telefonlar dünya çapında satılıyor. Böylece müşteriler, belirli standartlara göre yenilenmiş telefonları sıfırından daha uygun bir fiyata satın alabiliyor. Bu telefonlar, yeni gibi görünmesi ve çalışması için üreticiler tarafından onarılıyor. Şimdi ise yenilenmiş akıllı telefonlara yönelik yeni bir rapor, 2021'de müşterilerin bu telefonlara ilgi gösterdiğini gösteriyor.

YÜZDE 15 ARTIŞ! "TÜKETİCİLERE FİYATLAR YÜKSEK GELİNCE..."

Counterpoint'in raporuna göre, küresel yenilenmiş akıllı telefon pazarı beklentileri aştı ve 2020'ye kıyasla %15 oranında büyüme gösterdi. Latin Amerika ve Hindistan sırasıyla yüzde 29 ve yüzde 25 ile en yüksek büyüme oranlarına sahip ülkeler oldu. Şirket "Yeni amiral gemisi akıllı telefon fiyatları yüksek kalırken, tüketicilerin daha büyük bir kısmı Apple ve Samsung gibi popüler markaların yenilenmiş modellerini satın almayı düşündü." dedi.

APPLE VE SAMSUNG İLK İKİDE

Apple ve Samsung, ilk iki sırayı aldı. Apple, Samsung'un ardından yenilenen pazarda en popüler akıllı telefon markası olarak ifade edildi.



