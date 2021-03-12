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2021 fitre miktarı ne kadar? Fitre ne zaman ve kimlere verilir? Diyanet açıkladı

12.03.2021 16:01 | Son Güncelleme:
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2021 fitre miktarı ne kadar? Fitre ne zaman ve kimlere verilir? Diyanet açıkladı

İslamiyet için önemli bir yere sahip olan ve yardımlaşmayı pekiştiren bir ibadet olan 'Fitre', ölüm vaktinin sıkıntılarından ve kabir azabından kurtuluşa vesile olarak verilmektedir. Diyanet'in yaptığı açıklama ile birlikte 2021 fitre ücreti miktarı da belli oldu.

Ramazan ayının sonunu gören kişilerin verdiği ve insanların fıtratındaki yardımlaşma, dayanışma duygularını artıran fitre, insan varlığının bir gereği olarak zekat şeklinde kabul edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı açıklama ile birlikte bu yıl için geçerli olacak fitre ücreti miktarı da açıklandı.

2021 FİTRE MİKTARI NE KADAR OLDU?

Fıtır sadakasının belirlenmesinde, günümüzde yaşayan bir kişinin bir günlük normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü olarak alınması uygundur. 2021 senesi için ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından fitre (fıtır sadakası) miktarı 30 TL şeklinde belirlendi. İsteyenler bu miktardan daha az olmamak şartıyla istediği kadar fıtır sadakası verebilecek. 2011 yılında 7.5 lira olan fitre miktarı geçen sene ise 27 liraydı. Bu seneki aylık asgari ücret 2 bin 825 lira ve 4 kişilik bir aileye bölündüğünde miktara göre kişi başına günlük 24 lira düşmekte. Diyanet'in belirlediği rakam bundan 6 lira daha artırılarak 30 liraya yükseldi. Geçtiğimiz yıl belirlenen fitre miktarı 27 TL idi.

FİTRE KİMLERE VERİLİR VE KİMLERE VERİLMEZ?

Fıtır sadakası (Fitre), kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilmektedir. Oruç fidyesini ve fıtır sadakasını vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerli olmaktadır. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna verememekte. (Yani anne, baba, dede ve nine, çocuklar, torunlar ve onların çocuklarına verilememekte.) Aynı zamanda eşler de birbirlerine fitre, zekat ve fidye verememektedir.

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