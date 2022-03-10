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2021'in en çok satan telefonları açıklandı: iPhone'lar...

10.03.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir rapor aracılığıyla 2021'in en çok satan 10 telefonu belirlendi. Apple'ın damga vurduğu o rapora göre, iPhone'lar listenin ilk 5 sırasını kapattı. İşte 2021'in en çok satan akıllı telefonları...

2021'in en çok satan telefonları açıklandı: iPhone'lar...

En çok satan akıllı telefon modelleri için çeşitli raporlar ortaya çıkıyor. Apple, Xiaomi, Samsung gibi şirketlerin isminin geçtiği son bir rapor ise 2021'in en çok satan akıllı telefonlarını bizlere gösterdi. Böylece, 2021'in en çok satan telefonları belli oldu.

LİSTENİN ÇOĞUNU APPLE KAPLADI! iPHONE'LAR ZİRVEDE

Counterpoint Research tarafından yayınlanan o rapora göre, iPhone 12, 2021 yılının en çok satan akıllı telefonu oldu. iPhone 12 küresel telefon satışlarının yüzde 2.9'unu oluşturdu.

İkinci sırada, 2021'de küresel akıllı telefon satışlarının %2.2'sini oluşturan iPhone 12 Pro Max yer aldı. Üçüncü sıraya, küresel satışlarda %2.1'lik paya sahip iPhone 13 ve dördüncü sıraya yaklaşık 2.1 ile iPhone 12 Pro yerleşti. Beşinci sırada yüzde 2.0 ile 2019'da piyasaya çıkan iPhone 11 bulundu. Yani Apple, 2021'in en çok satan telefonları listesinde ilk 5 sırayı kapattı.

rapor

Yeni iPhone SE'nin selefi olan iPhone SE 2020 sekizinci sırada yer alırken, iPhone 13 Pro Max, ilk 10'a giremeyen 13 Pro'yu geride bırakarak listenin dokuzuncu sırasına yerleşti.

SAMSUNG'UN AMİRALLERİ LİSTEDE YOK AMA...

Listede Samsung'un herhangi bir amiral gemisi modeli bulunmuyor, ancak yüzde 2'lik paya sahip Galaxy A12, teknoloji devinin altıncı sırada olmasını sağladı.

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XIAOMI'DEN İKİ MODEL

Çinli Xiaomi ise Redmi 9A ve Redmi 9 modelleri ile listede yer aldı ve sırasıyla yedinci ve onuncu sıralara sahip oldu.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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