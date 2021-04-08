2021 LGS kılavuzu indir! İşte LGS kontenjanları

Binlerce öğrencinin beklediği LGS kılavuzu açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS kılavuzunda merkezi sınava ilişkin usul ve esaslara dair bilgilere yer verildi. 6 Haziran'da uygulanacak olan LGS başvuruları ise bakanlık tarafından merkezi olarak yapılacak. İşte, 2021 LGS kılavuzu...

LGS 2021 KILAVUZU NASIL İNDİRİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan Liselere Geçiş Sınavı 2021 kılavuzunu indirmek için aşağıda yer alan bağlantıya tıklamanız yeterli.

LGS 2021 KILAVUZUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

E-OKUL LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Merkezî Sınav başvurusu Bakanlık tarafından yapılan resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler, 05 Nisan 2021 tarihinden itibaren Merkezî Sınav başvurularına dair bilgilerini e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görebilecek. Başvuru işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilecek olup bilgileri güncel olmayan öğrenciler, kayıtlı oldukları okul müdürlüklerine bu durumu bildirecekler.

Okul müdürlükleri, öğrencilerin bilgilerini (fotoğraf, MERNİS-nüfus kayıtları, zorunlu yabancı dil, muafiyet durumları, denklik kayıtları, sınav tedbir hizmeti gibi) 14 Nisan 2021 tarihine kadar kontrol ederek gerekli güncelleme işlemlerini tamamlayacak. Öğrencilerin elektronik ortamdaki bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlükleri sorumlu olacaktır.