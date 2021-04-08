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2021 LGS kılavuzu indir! İşte LGS kontenjanları

08.04.2021 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS Liselere Geçiş Sınavı 6 Haziran'da uygulanacak. Geçen yıl olduğu gibi 2021 LGS başvuruları da Bakanlık tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS kılavuzu paylaşıldı. İşte, ayrıntılar...

2021 LGS kılavuzu indir! İşte LGS kontenjanları

Binlerce öğrencinin beklediği LGS kılavuzu açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS kılavuzunda merkezi sınava ilişkin usul ve esaslara dair bilgilere yer verildi. 6 Haziran'da uygulanacak olan LGS başvuruları ise bakanlık tarafından merkezi olarak yapılacak. İşte, 2021 LGS kılavuzu...

LGS 2021 KILAVUZU NASIL İNDİRİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan Liselere Geçiş Sınavı 2021 kılavuzunu indirmek için aşağıda yer alan bağlantıya tıklamanız yeterli.

LGS 2021 KILAVUZUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

E-OKUL LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Merkezî Sınav başvurusu Bakanlık tarafından yapılan resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler, 05 Nisan 2021 tarihinden itibaren Merkezî Sınav başvurularına dair bilgilerini e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görebilecek. Başvuru işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilecek olup bilgileri güncel olmayan öğrenciler, kayıtlı oldukları okul müdürlüklerine bu durumu bildirecekler.

Okul müdürlükleri, öğrencilerin bilgilerini (fotoğraf, MERNİS-nüfus kayıtları, zorunlu yabancı dil, muafiyet durumları, denklik kayıtları, sınav tedbir hizmeti gibi) 14 Nisan 2021 tarihine kadar kontrol ederek gerekli güncelleme işlemlerini tamamlayacak. Öğrencilerin elektronik ortamdaki bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlükleri sorumlu olacaktır.

LGS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

LGS başvuruları 5 Nisan 2021 itibari ile başladı. Sınav için ilan edilen son başvuru tarihi ise 14 Nisan 2021.

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Liselere Geçiş Sınavı için sınav merkezleri 27 Mayıs 2021 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden duyurulacak.

LGS 2021 NE ZAMAN?

6 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan sınavın sonuçları ise 30 Haziran 2021 tarihinde erişime açılmış olacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı LGS Liselere Geçiş Sınavı
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