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2021 Mercedes-Benz C-Serisi Sedan ortaya çıkmaya hazır!

29.12.2020 10:43 | Son Güncelleme:
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2021 Mercedes-Benz C-Serisi Sedan ortaya çıkmaya hazır!

Daha önce ağır kamuflajlar altında kameralara yakalanan Mercedes-Benz C Serisi, bu kez daha soft bir kamuflaj ile bizlere merhaba diyor. 2021 Mercedes-Benz C-Serisi Sedan ortaya çıkmaya hazır!

Kamuflajlarından kurtulmuş 2021 Mercedes-Benz C-Serisi sedan tüm ihtişamıyla karşımıza çıktı. Mavi gövde rengi ile model oldukça iddialı görünüyor. Alman üretici 3 prototip ile testlerine devam ediyor.

2021 Mercedes-Benz C-Serisi Sedan ortaya çıkmaya hazır!

2021 MERCEDES-BENZ C-SERİSİ SEDAN ORTAYA ÇIKMAYA HAZIR!

Bu kamuflajların gözlerimizi yanıltmadığını ve artık neredeyse tüm detayları görebildiğimizi de söylemek gerek. Ön bölümde kocaman bir ızgara ve ortasında marka logosu Mercedes standartları arasında.

2021 Mercedes-Benz C-Serisi Sedan ortaya çıkmaya hazır!

2021 MERCEDES-BENZ C-SERİSİ SEDANIN KOKPİTİNDE NELER DEĞİŞECEK?

Mercedes modelleri son dönemde iç mekan konusunda birbirlerine çok benzediler. O sebepten ötürü C Serisi, iç mekan olarak S Serisi ile aynı iç mekana sahip olacak. Model henüz tanıtılmadı. Covid-19 salgınından dolayı da modelin dijital bir lansman ile tanıtılacağı düşünülüyor.


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