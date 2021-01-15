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2021 Nissan Qashqai daha güçlü hibrit bir versiyon ile gelecek

15.01.2021 23:24 | Son Güncelleme:
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2021 Nissan Qashqai daha güçlü hibrit bir versiyon ile gelecek

Tamamen yeni 2021 Qashqai, Avrupa pazarına girmek üzere hazırlıklarını tamamlıyor. Nissan, bu yılın sonunda bu modeli tanıtacak. Ancak lansmanından hemen önce sadece hibrit motor yelpazesi için detaylı bilgiyi basına sızdırdı.

Yeni Qashqai, şirketin Avrupa'da ki e-Power menzil genişletici güç aktarım mekanizması sunan ilk modeli olacağını zaten biliyorduk. Fakat, şimdi bununla ilgili daha fazla ayrıntıya sahibiz. Aynı model, yeni Rogue Sport ile Kuzey Amerika'da da ortaya çıkacak. Ancak bu modelin aynı güç aktarma organlarını kullanıp kullanmayacağı henüz belli değil. Nissan'ın elektrifikasyon yaklaşımı, daha geleneksel plug-in hibritler yerine, menzil genişletici güç aktarma organları yönünde oluyorbu teknoloji sadece modelde yerleşik olan bataryayı doldurmak için çalışıyor.

2021-Nissan-Qashqai-Official

Bu durumda model üstün yakıt verimliliği sunarken, CO2 emisyonu konusunda da otomobil iddialı olacak. Yeni Qashqai'deki e-Power ünitesi özel olarak onun için geliştirildi. Modeldeki menzili geliştirmek için se 155 Bg gücünde 1.5 litrelik değişken zamanlı benzinli motor kullanılacak. Sadece gücünü tekerlere ileten elektrikli motorun resmi gücü henüz açıklanmadı.

2021-Nissan-Qashqai

Ancak beklentiler 193 Bg güç seviyesinde olacağı yönünde. 2021 Qashqai serisindeki diğer güç aktarma organı, 1.3 litrelik DiG-T benzinli ünite olacak. Bu motor güncellenerek hafif hibrit özelliğine kavuşacak. Başlangıçta Nissan, Renault ve Daimler arasında ortaklaşa geliştirilen bu motor, şimdi 12 voltluk bir yarı hibrit sistemle eşleştirildi. Bu sistem aracın ağırlığını sadece 22 kg arttırdı.


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