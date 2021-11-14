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2021 PUBG Mobile Pro League Avrupa Şampiyonası ne zaman?

14.11.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyunseverler Türkiye de dahil olmak üzere 16 bölge takımının liderlik için mücadele edeceği PMPL Avrupa Şampiyonası'nı ilgiyle takip ediyor. PUBG Mobile Pro League Avrupa Şampiyonası'nda hedef 150 bin dolar ödül havuzlu global şampiyona olacak. Peki 2021 PUBG Mobile Pro League Avrupa Şampiyonası ne zaman gerçekleşecek? İşte ayrıntılar...

2021 PUBG Mobile Pro League Avrupa Şampiyonası ne zaman?

PMPL Avrupa Şampiyonası'nı ilgiyle takip ediliyor. PUBG Mobile Pro League Avrupa Şampiyonası'nın tarihi merak edilirken, oyunda hedef 150 bin dolar ödül havuzlu global şampiyona olacak. Peki 2021 PUBG Mobile Pro League Avrupa Şampiyonası ne zaman?

PUBG MOBİLE PRO LEAGUE AVRUPA ŞAMPİYONASI NE ZAMAN?

Oyunseverlerin ilgiyle takip ettiği PUBG MOBILE Pro League Avrupa Şampiyonası 1. Sezon takvimi ve ayrıntıları açıklandı. 11 - 14 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleşen turnuvada PMPL CIS Sezon 2, PMPL Türkiye Sezon 2 ve PMPL Batı Avrupa Sezon 2 takımları 150 bin dolar ödül havuzu için mücadele edecek.

Aynı zamanda bu turnuva, Kasım sonunda başlayacak 2021 PUBG MOBILE Küresel Şampiyonası için bir eleme turnuvası olarak da hizmet vermiş olacak. Bu yarıştan çıkacak en iyi 7 takım, PUBG MOBILE Küresel Şampiyonasına katılma hakkı elde edecek.

PMPL Avrupa Şampiyonası, geçmiş turnuvalardaki en iyi takımları şampiyonluk yarışında mücadele edecek. Şampiyona için slot dağılımı şöyle olacak;

PMPL EMEA Şampiyonası - Kazanan
PMPL Türkiye - En iyi 5 takım - Papara SuperMassive Blaze, World of Wonders, Futbolist, 1907 Fenerbahçe, S2G Esports
PMPL BDT - En iyi 5 takım
PMPL Batı Avrupa - En iyi 5 takım

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Anahtar Kelimeler:
PUBG
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