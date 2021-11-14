PMPL Avrupa Şampiyonası'nı ilgiyle takip ediliyor. PUBG Mobile Pro League Avrupa Şampiyonası'nın tarihi merak edilirken, oyunda hedef 150 bin dolar ödül havuzlu global şampiyona olacak. Peki 2021 PUBG Mobile Pro League Avrupa Şampiyonası ne zaman?

PUBG MOBİLE PRO LEAGUE AVRUPA ŞAMPİYONASI NE ZAMAN?

Oyunseverlerin ilgiyle takip ettiği PUBG MOBILE Pro League Avrupa Şampiyonası 1. Sezon takvimi ve ayrıntıları açıklandı. 11 - 14 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleşen turnuvada PMPL CIS Sezon 2, PMPL Türkiye Sezon 2 ve PMPL Batı Avrupa Sezon 2 takımları 150 bin dolar ödül havuzu için mücadele edecek.

Aynı zamanda bu turnuva, Kasım sonunda başlayacak 2021 PUBG MOBILE Küresel Şampiyonası için bir eleme turnuvası olarak da hizmet vermiş olacak. Bu yarıştan çıkacak en iyi 7 takım, PUBG MOBILE Küresel Şampiyonasına katılma hakkı elde edecek.

PMPL Avrupa Şampiyonası, geçmiş turnuvalardaki en iyi takımları şampiyonluk yarışında mücadele edecek. Şampiyona için slot dağılımı şöyle olacak;

PMPL EMEA Şampiyonası - Kazanan

PMPL Türkiye - En iyi 5 takım - Papara SuperMassive Blaze, World of Wonders, Futbolist, 1907 Fenerbahçe, S2G Esports

PMPL BDT - En iyi 5 takım

PMPL Batı Avrupa - En iyi 5 takım

