2021 Renault Captur RS Line ortaya çıktı

Tasarımda önemli değişimler dikkat çekiyor. Bu donanım diğer tüm modellerde olduğu gibi Captur’a da sportiflik katıyor. Modelin ön tamponuna takılan eklenti gözlerden kaçmıyor. Bal peteğini anımsatan ön ızgara otomobilin havasını değiştirmiş. Yanda, 18 inç alaşımlı jantlar sportifliği arttıran ayrıntılardan.

ARKA VE İÇ TASARIM NASIL?

Arka tampon üzerinde daha sportif görünen bir difizör kullanılmış. RS Line logosu hemen bagaj kapağının üzerinde göze çarpıyor. İçeride ise Clio modelinden tanıdık gelen kokpit, RS Line eklentisiyle iyice benzer olmuş. Deri kaplı ve RS Line logolu direksiyon oldukça sportif görünüyor. Koltuklar ise bu modele özel olarak tasarlanmış ve yan destekleri fazlasıyla iyi. Çizgili emniyet kemerleri ile sportiflik korunuyor.

HANGİ MOTOR İLE GELECE?

Yeni Captur RS Line, Fransa'da, TCe 140 PS gücündeki motor ile gelecek. Ek olarak E-Tech Plug-In hibrit versiyonu 160 PS güç ile gelecek.



