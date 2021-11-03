HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. 2021 Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihleri ne zaman? İşte MEBBİS 2021 sözleşmeli öğretmenlik takvimi...

2021 Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihleri ne zaman? İşte MEBBİS 2021 sözleşmeli öğretmenlik takvimi...

03.11.2021 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihleri merak edilirken 15 bin öğretmen atamasının yapılacağı sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihlerine ilişkin beklenen açıklama geldi. Peki 2021 sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihleri ne zaman? İşte MEBBİS 2021 sözleşmeli öğretmenlik takvimi...

2021 Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihleri ne zaman? İşte MEBBİS 2021 sözleşmeli öğretmenlik takvimi...

15 bin öğretmen atamasının yapılacağı sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihleri ilgiyle takip edilirken sınava ilişkin beklenen açıklama geldi. Öğretmen atama takvimi MEB'in internet sitesinde yayımlandı. Peki 2021 sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihleri ne zaman?

ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

15 bin öğretmen ataması için başvuruda bulunmuş olan adaylar 12 Kasım 2021-27 Kasım 2021 tarihleri arasında sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav sonuçları ise 27 Kasım 2021 tarihinde ilan edilecek.

Sözlü sınav sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden yayımlanacak ve adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.

Sözlü sınava katılan kişilerin sınav puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek.

ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmen ataması tercihleri ise 21 Ocak 2022-26 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Adaylar tercih sonuçlarını 31 Ocak 2022 tarihinde öğrenebilecek.

Yapılan sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek. Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını 26 Ocak 2022 tarihinde gün sonu itibarıyla (saat 23.59.59'a dek) tamamlamış olmaları gerekmekte.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
PARTNERVolkan Demirel'e Yeşilçam temalı doğum günü partisiVolkan Demirel'e Yeşilçam temalı doğum günü partisi
MEB 6 bin 132 personel alımı başvuru ekranı!MEB 6 bin 132 personel alımı başvuru ekranı!
Anahtar Kelimeler:
Öğretmen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Yağışlar bitiyor, sıcaklıklar yeniden artacak

Yağışlar bitiyor, sıcaklıklar yeniden artacak

Komadan çıktıktan sonra Yeni Zelanda aksanıyla konuşmaya başladı

Komadan çıktıktan sonra Yeni Zelanda aksanıyla konuşmaya başladı

Protein tozu nedeniyle yatağa bağımlı hale geldi

Protein tozu nedeniyle yatağa bağımlı hale geldi

Merak konusu olmuştu! Tabutun neden açık olduğu belli oldu

Merak konusu olmuştu! Tabutun neden açık olduğu belli oldu

3. doz BioNTech'te karar günü! İşte kritik saat

3. doz BioNTech'te karar günü! İşte kritik saat

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek erkek duş jeli tavsiyeleri

TÜBİTAK'ı sarsan ölüm! Evinde cansız bedeni bulundu

TÜBİTAK'ı sarsan ölüm! Evinde cansız bedeni bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

"Aşkım" diyerek eve çağırdığı karısını vahşice öldürdü

"Aşkım" diyerek eve çağırdığı karısını vahşice öldürdü

Doktorlar teşhis koyamadı, bir ayda yatağa mahkum oldu

Doktorlar teşhis koyamadı, bir ayda yatağa mahkum oldu

10 bin km uzaktan geldi, 500 bin lira harcadı, okla avladı

10 bin km uzaktan geldi, 500 bin lira harcadı, okla avladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.