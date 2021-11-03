2021 Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihleri ne zaman? İşte MEBBİS 2021 sözleşmeli öğretmenlik takvimi...

15 bin öğretmen atamasının yapılacağı sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihleri ilgiyle takip edilirken sınava ilişkin beklenen açıklama geldi. Öğretmen atama takvimi MEB'in internet sitesinde yayımlandı. Peki 2021 sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihleri ne zaman?

ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

15 bin öğretmen ataması için başvuruda bulunmuş olan adaylar 12 Kasım 2021-27 Kasım 2021 tarihleri arasında sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav sonuçları ise 27 Kasım 2021 tarihinde ilan edilecek.

Sözlü sınav sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden yayımlanacak ve adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.

Sözlü sınava katılan kişilerin sınav puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek.

ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmen ataması tercihleri ise 21 Ocak 2022-26 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Adaylar tercih sonuçlarını 31 Ocak 2022 tarihinde öğrenebilecek.

Yapılan sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek. Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını 26 Ocak 2022 tarihinde gün sonu itibarıyla (saat 23.59.59'a dek) tamamlamış olmaları gerekmekte.

