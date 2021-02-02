2021 STS TIP başvuruları 2021: İşte STS TIP başvuru ekranı linki! STS TIP başvuru ekranı ve başvuru kılavuzu!

Binlerce adayın beklediği 2021 STS TIP sınavı için takvim belirlendi. ÖSYM'nin yaptığı ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomaların denklik işlemleri için önemli şartlardan birisi olan STS TIP 2021 başvuruları başladı. Yayımlanan ÖSYM sınav takvimine göre 2021 STS TIP başvuruları bugün itibari ile ÖSYM ekranlarından yapılabilecek. ÖSYM STS TIP 2021 başvuru yap! STS TIP başvuru ekranı ve başvuru kılavuzu detayları...

2021 STS TIP SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

2021 STS TIP sınavı için başvurular alınmaya başlandı. Yurt dışında Tıp Doktorluğu alanında eğitimlerini tamamlayarak diploma denklik belgesi almak için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) başvuran adayların yabancı dil seviyelerini belirlemek için gerçekleştirilen STS TIP 2021 sınavı bu 21 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

2021 STS TIP SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına girmek isteyen öğrencilerin araştırdığı 2021 STS TIP sınavı başvuru tarihi 3 Şubat tarihinde başladı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılan başvurular https://ais.osym.gov.tr aynı zamanda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığı ile de alınabilecek. Ayrıca 2021 STS TIP başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından da alınabilecek.