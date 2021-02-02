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2021 STS TIP başvuruları 2021: İşte STS TIP başvuru ekranı linki! STS TIP başvuru ekranı ve başvuru kılavuzu!

02.02.2021 12:37 | Son Güncelleme:
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2021 STS TIP başvuruları 2021: İşte STS TIP başvuru ekranı linki! STS TIP başvuru ekranı ve başvuru kılavuzu!

Son dakika haberine göre binlerce kişinin beklediği 2021 STS TIP başvuruları ÖSYM ekranından yapılabilecek. 2021 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yayınlanan sınav takvimine göre 2021 STS TIP başvuruları 10 Şubat'ta sona erecek. 2021 STS Tıp başvuru kılavuzu yayınlandı. ÖSYM STS TIP 2021 başvuru yap! STS TIP başvuru ekranı haberimizde.

Binlerce adayın beklediği 2021 STS TIP sınavı için takvim belirlendi. ÖSYM'nin yaptığı ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomaların denklik işlemleri için önemli şartlardan birisi olan STS TIP 2021 başvuruları başladı. Yayımlanan ÖSYM sınav takvimine göre 2021 STS TIP başvuruları bugün itibari ile ÖSYM ekranlarından yapılabilecek. ÖSYM STS TIP 2021 başvuru yap! STS TIP başvuru ekranı ve başvuru kılavuzu detayları...

2021 STS TIP SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

2021 STS TIP sınavı için başvurular alınmaya başlandı. Yurt dışında Tıp Doktorluğu alanında eğitimlerini tamamlayarak diploma denklik belgesi almak için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) başvuran adayların yabancı dil seviyelerini belirlemek için gerçekleştirilen STS TIP 2021 sınavı bu 21 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

2021 STS TIP SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına girmek isteyen öğrencilerin araştırdığı 2021 STS TIP sınavı başvuru tarihi 3 Şubat tarihinde başladı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılan başvurular https://ais.osym.gov.tr aynı zamanda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığı ile de alınabilecek. Ayrıca 2021 STS TIP başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından da alınabilecek.

2021 STS TIP BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2021 STS TIP BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2021 STS TIP başvuru kılavuzu ÖSYM yayınlandı mı merak edilirken ÖSYM'den yayımlandığına dair açıklama geldi. 2021 STS TIP kılavuzu bugün saat 11.00'de yayımlandı. STS TIP başvuruları 2 Şubat tarihi itibari ile başladı.

2021 STS TIP BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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