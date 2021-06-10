2021 TUS 1. Dönem ek tercihleri ne zaman? 2021 TUS ek tercihleri nasıl yapılır?

Tercih yapacak adaylar, tercihlerini bireysel şekilde 10 Haziran 2021 günü saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecekler.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na katılım sağlayan adaylar 2021-TUS 1. Dönem ek tercihlerini için beklemeye koyuldu. ÖSYM konuyla ilgili resmi sitesi üzerinden '2021-TUS 1. Dönem Ek Tercihlerinin Alınması' başlıklı duyurusunu yayınladı. Duyuruda 2021 yılı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) ek tercih işlemlerinin 10 Haziran ve 16 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacağı açıklandı. Adaylar gerçekleştireceği ek tercih işlemleri, 16 Haziran 2021 tarihinde saat 23.59 itibarıyla sona erecek.

2021 TUS yani Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı binlerce adayın katılımıyla 21 Mart 2021 tarihinde düzenlenmişti. 2021 TUS 1. dönem ek tercihleri ne zaman sorusu TUS 1. dönem ek tercihlerini bekleyen adaylar tarafından merak ediliyor. Peki 2021 TUS 1. Dönem ek tercihleri ne zaman?

ÖSYM açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı;

"Ek yerleştirme işleminde, 2021-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2021-TUS 1. Dönem ek yerleştirme ile ilgili kılavuz ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara saygıyla duyurulur."

2021 TUS 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

2021 yılı TUS 2. dönem sınavı 05.09.2021 tarihinde yapılacak. TUS 2. dönem sınavı için ilan edilen başvuru tarihleri ise 13.07.2021- 29.07.2021 olarak belirlendi.



