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2021 yılında akıllı telefon satışları artacak

06.02.2021 09:47 | Son Güncelleme:
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2021 yılında akıllı telefon satışları artacak

Yapılan analizler 2021 itibariyle akıllı telefon satışlarının artacağını gösteriyor. Peki akıllı telefon satışları hangi sebepten ötürü artacak? İşte bu sorunun yanıtı.

2020 yılının hemen başında Çin’de patlak veren yeni tip koronavirüs salgını yüzünden pek ülke ekonomik krizin eşiğine geldi. Özellikle Avrupa’nın önde gelen ülkelerinde uzun süreli sokağa çıkma yasakları ilan edilerek ekonominin çarkları durma noktasına getirildi.

Bunun yanında sinemalar, restoranlar, kafeler, eğlence mekanları, eğitim kurumları kapatılınca, pek çok kişinin gelir kaynağı kesilmiş oldu.

Bazı ülkeler bu dönem içerisinde vatandaşlarına maddi gelir sağlasa da pek çok ülkede insanlar mağdur oldu.
Ekonomik sıkıntı baş gösterince insanlar lüks olarak nitelendirebileceğimiz bazı davranışlarını bırakmak zorunda kaldılar. Buna her yıl yeni bir akıllı telefon almayı da dahil edebiliriz.

Hal böyle olunca akıllı telefon pazarında da önemli bir daralma yaşandı. Fakat sızdırılan son raporlara göre 2021 yılında akıllı telefon satışları tekrardan şahlanacak. Bazı analistler bu yıl sonuna kadar akıllı telefon satışlarının en az yüzde 11.4 oranında artmasını bekliyor.

Aynı şekilde 2022 yılında da bu artış hızlanarak devam edecek. 2022 yılındaki artışın temel nedeni ise ülkelerin yavaş yavaş 5G teknolojisini kullanmaya başlamaları olacak. Malum hali hazırda satışta olan modellerin pek çoğunda 5G özelliği yok. Bu özellik kullanıma girdiğinde muhtemelen pek çok kişi telefonunu değiştirme kararı alacaktır.

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