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  4. 2021 YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı | YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama sayfası

2021 YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı | YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama sayfası

13.04.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınav sonuçlarının açıklandığı ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. YÖKDİL sınavı için başvurular 5 – 15 Şubat tarihleri arasında alındı. YÖKDİL sınavı için ise adaylar 28 Mart’ta ter döktü. ÖSYM’nin hem internet sitesi hem de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 2021 YÖKDİL sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

2021 YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı | YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama sayfası

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının başvurularının tamamlanmasının ardından, 28 Mart tarihinde adaylar sınava girdi. Sınav sonuçlarının ise 20 Nisan’da açıklanması bekleniyordu. Ancak ÖSYM, sınav sonuçlarının 13 Nisan tarihinde açıkladığı bilgisini resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. Adaylar, sınav sonuçlarını TC Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayabiliyor.

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YÖKDİL sınavının sonuçları 13 Nisan tarihi itibariyle açıklandı. ÖSYM, bu haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

ÖSYM yaptığı açıklamada, “28 Mart 2021 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2021-YÖKDİL/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adayalar, sınav sonuçlarına 13 Nisan 2021 tarihinde ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden TC Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilmektedir.” Dedi.

ösym yökdil

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