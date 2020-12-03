2022 Acura MDX 8 Aralık'ta tanıtılacak

Acura, geçtiğimiz günlerde MDX modelinin prototipini paylaşmıştı. Şimdi ise marka, 2022 Acura MDX'in üretim versiyonunu 8 Aralık'ta sergileyecek.

2022 ACURA MDX’İN TEASER GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

2022 Acura MDX’in Teaser görüntüsü, model hakkında çok fazla açıklayıcı olmadı. Ancak modelin 2022 MDX prototip ile neredeyse birebir aynı olması bekleniyor. Ama, sportif hava girişleri ve ince LED farlarla çevrili bir elmas beşgen ızgaraya sahip olacağı apaçık ortada. Model ayrıca aerodinamik bir tasarıma, daha sportif bir yapıya ve daha uzun dingil mesafesine sahip olduğunu da vurguluyor. Son olarak, bir çift egzoz sistemi ve LED arka lambalara sahip olması bekleniyor.

2022 ACURA MDX’İN KOKPİTİNDE NELER OLACAK

Acura MDX'in kokpitinde en dikkat çeken detay, 12,3 inçlik dijital gösterge panel oluyor. Ayrıca Milano deri ve açık gözenekli ahşap döşeme gibi yüksek kaliteli malzemeler de kokpitin içinde yer alması bekleniyor. Öne çıkan diğer önemli noktalar arasında panoramik cam tavan, 25 hoparlörlü ELS Studio 3D ses sistemi ve 27 farklı renge sahip ortam aydınlatma sistemi de modelde yer alacak. Otomobilin daha uzun dingil mesafesine sahip olması, MDX’e daha fazla bagaj alanı ve arka koltuklarda daha fazla bir diz mesafesi sağlayacak.