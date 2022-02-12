HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. 2022 AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı yapılacak? MEB 2022 Açık Lise sınavları yüz yüze mi olacak?

2022 AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı yapılacak? MEB 2022 Açık Lise sınavları yüz yüze mi olacak?

12.02.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 AÖL sınavları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. AÖL öğrencilerinin sınava ilişkin bilhassa merak ettiği en önemli konulardan biri AÖL sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı oldu. Peki2022 AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı yapılacak? MEB 2022 Açık Lise sınavları yüz yüze mi olacak? İşte detaylar...

2022 AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı yapılacak? MEB 2022 Açık Lise sınavları yüz yüze mi olacak?

AÖL sınavları ile ilgili yapılan açıklamanın ardından Açık Öğretim Lisesi öğrencileri bilhassa sınavın online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağını merak ediyor. Sınavlar yaklaşırken çok sayıda öğrenci konuya ilişkin araştırmalarına hız verdi. Peki 2022 AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı yapılacak? MEB 2022 Açık Lise sınavları yüz yüze mi olacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022 Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav tarihleri ile AÖL sınavlarına ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

2022 AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yer alan bilgiye göre; Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğreti Lisesi - II. Dönem Sınavı 2022 Mart ayında e-Sınav olarak uygulanacak.

Ayrıca Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav şeklinde yapılacak.

Yine 2022-2023 Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı ise Aralık 2022 tarihinde e Sınav olarak gerçekleşecek.

2022 AÖL SINAVLARI ONLİNE MI YAPIALCAK?

İkinci dönem Açık Lise sınavlarının, e-Sınav olarak online ortamda gerçekleştirileceği belirtildi.

MEB 2022 AÇIK LİSE SINAVLARI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

2022-2023 Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2022'de çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

2022 AÖL 2. DÖNEM NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; ikinci dönem Açık Lise sınavları, e-Sınav olarak çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek.

MEB 2022 AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ!

AÖL 2. dönem sınavları 1 Mart saat 09:30'dan 10 Mart saat 23:59'a kadar online olarak yapılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MEB YKS kampı nedir? Ne zaman başlıyor?MEB YKS kampı nedir? Ne zaman başlıyor?
Erdoğan koronavirüs sonrası ilk kez konuştuErdoğan koronavirüs sonrası ilk kez konuştu
Rehin alıp kadın elbisesi giydirdiler! Yetmedi bütün işkence anını kameraya aldılarRehin alıp kadın elbisesi giydirdiler! Yetmedi bütün işkence anını kameraya aldılar
Anahtar Kelimeler:
AÖL Milli Eğitim Bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Üniversite sınavında baraj puanı kaldırıldı

Üniversite sınavında baraj puanı kaldırıldı

18 yaşındaki Hayriye: Tecavüz ederken fotoğraflarımı çekti

18 yaşındaki Hayriye: Tecavüz ederken fotoğraflarımı çekti

Fatma Girik'in ölümü sonrası şoke eden iddia! Hesabından yüklü miktarda para çekildi

Fatma Girik'in ölümü sonrası şoke eden iddia! Hesabından yüklü miktarda para çekildi

Elektrik faturalarında yeni formül masada

Elektrik faturalarında yeni formül masada

Halil Falyalı'nın neden öldürüldüğü ortaya çıktı

Halil Falyalı'nın neden öldürüldüğü ortaya çıktı

Her şey bir sivilceyle başladı! Burnu milim milim eridi... Yardım bekliyorlar

Her şey bir sivilceyle başladı! Burnu milim milim eridi... Yardım bekliyorlar

İlginizi Çekebilir

Diş ağrısının nedeni kanser de olabilir spor da!

Diş ağrısının nedeni kanser de olabilir spor da!

Kızı Melodi’nin inanılmaz değişimi! Estetikte annesini solladı

Kızı Melodi’nin inanılmaz değişimi! Estetikte annesini solladı

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Hastalıklara davetiye çıkarmayın! Yatmadan önce bunu yapın

Hastalıklara davetiye çıkarmayın! Yatmadan önce bunu yapın

"Striptiz kıyafeti gibi..." sözleriyle hedef almıştı! Aynısını kendi yaptı

"Striptiz kıyafeti gibi..." sözleriyle hedef almıştı! Aynısını kendi yaptı

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.