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2022 Aşure Günü ne zaman, Muharrem ayının kaçıncı günü idrak edilecek? Aşure malzemeleri ve yapılışı!

05.08.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muharrem ayı 2022'nin başlamasıyla beraber Aşure Günü ile ilgili ayrıntılar da merak konusu oldu. 30 Temmuz Cumartesi günü idrak edilmeye başlanan Muharrem ayında ibadetlerini erine getiren binlerce Müslüman konuya ilişkin araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki 2022 Aşure Günü ne zaman, Muharrem ayının kaçıncı günü idrak edilecek? Detaylar haberimizde...

2022 Aşure Günü ne zaman, Muharrem ayının kaçıncı günü idrak edilecek? Aşure malzemeleri ve yapılışı!

2022 Aşure günü, Muharrem ayı ve Muharrem ayı ibadetleri, Müslüman vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere Muharrem ayı hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilmektedir. Peki 2022 Aşure Günü ne zaman, Muharrem ayının kaçıncı günü idrak edilecek? Merak edilen soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

aşuree

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BAŞLAR, KAÇ GÜN?

Muharrem ayının gelmesiyle birlikte aşure gününün ne zaman, hangi gün olduğu da merak edildi. Muharrem ayının 10'uncu günü olarak kabul edilen aşue günü bu yıl 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü idrak edilecek.

AŞURE NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

Aşure için malzemeler:

2 su bardağı aşurelik buğday
2 yemek kaşığı pirinç
2 su bardağı haşlanmış nohut
2 su bardağı haşlanmış fasulye
150 gram kuru kayısı
150 gram kuru incir
150 gram kuru üzüm
Yarım su bardağı fındık
2 litre su (buğdayların pişmesi için)
4 litre sıcak su (su azaldıkça eklemek için)
1 tatlı kaşığı karanfil
1 çay bardağı su (karanfili kaynatmak için)
1,5 su bardağı sıcak süt
3 su bardağı toz şeker
1 tutam tuz
1 tutam karabiber

AŞURE YAPILIŞI

İlk olarak nohut ve fasulye ayrı ayrı haşlanır.

Buğdayı yıkayıp tencereye alın, üzerine kaynar su ekleyip 10 dk kaynatın. Çıkan sarı suyu süzün. Aynı işlemi bir kez daha yapın ve suyu süzün.

Daha sonra üzerine 2 litre kadar su ekleyip, 50 dk kadar buğdayı kaynatın. (Akşamdan iki kez kaynatıp, suyunu süzerek daha sonra sıcak suda sabaha kadar bekletebilirsiniz. Akşamdan ıslatırsanız, 15 dk kaynatmak yeterlidir.

Kuru kayısı ve kuru inciri küçük küçük doğrayın.

Ardından doğradığınız bu meyveleri ve kuru üzümü geniş bir kaseye alarak üzerine sıcak su ekleyin ve bekletin.

Arada gerektikçe sıcak su ekleyin. Suyu azalan buğdaylarınıza biraz daha sıcak su ekleyin.

Yaklaşık 50 dk kadar kaynattığınız ve yumuşayan buğdaya yıkanmış pirinç, pişmiş nohut, haşlanmış fasulye, küçük halde doğranmış kayısı, incir ve kuru üzümünde suyunu süzerek ekleyin ve 15 dk kaynatın.

Küçük bir cezve içerisinde karanfil alın ve suyu da ekleyerek 10 dk kadar kaynamaya bırakın.

Bu sırada suyu azalan buğdayların üzerine tekrar sıcak su ilave edin.

Son olarak süzgeçten geçirdiğiniz karanfil suyu, fındık, sıcak süt, şeker, isteğe bağlı tuz, karabiber ekleyin ve 15-20 dk kaynatın.

Hazırladığınız aşureyi cam kaselere bölüştürün. Bu ölçüler ile 15 kase kadar aşure elde edilir.

Aşure kaselerde soğumak üzereyken üzerine fındık, fıstık, ceviz, kuş üzümü, kuru üzüm ve nar tanesiyle süsleyebilirsiniz.

Aşurenin püf noktası kısık ateşte ağır ağır pişmesidir. Afiyet Olsun.

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