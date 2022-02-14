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2022 AUZEF bütünleme sınav soruları ve cevapları yayınladı mı? AUZEF bütünleme sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanır?

14.02.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 AUZEF telafi - bütünleme sınavları 12 Şubat Cumartesi ile 13 Şubat Pazar günü 81 ilde yüz yüze olarak yapıldı. Sınavların ardından AUZEF bütünleme sınav soruları ve cevapları için gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. AUZEF bütünleme sınav soruları ve cevap anahtarının paylaşılması ile öğrenciler alacakları nota ilişkin fikir yürütebilecek. Peki 2022 AUZEF bütünleme sınav soruları ve cevapları yayınladı mı? AUZEF bütünleme sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanır? İşte detaylar.

2022 AUZEF bütünleme sınav soruları ve cevapları yayınladı mı? AUZEF bütünleme sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanır?

2022 AUZEF güz yarıyılı telafi sınavı 12-13 Şubat 2022 tarihlerinde 4 oturumda yapıldı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri sınavların ardından AUZEF bütünleme sınav soruları ve cevapları için yapılacak açıklamayı beklemeye başladı. AUZEF bütünleme sınav soruları ve cevap anahtarı açıklandığında ile öğrenciler alacakları not hakkında önceden fikir sahibi olabilecek. Bu kapsamda 2022 AUZEF bütünleme sınav soruları ve cevapları yayınladı mı? AUZEF bütünleme sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanır? sorularının yanıtı merak konusu oldu. AUZEF bütünleme sınavı oturumlarının tamamlanması sonrası beklenen açıklamaya ilişkin detaylara haberimizde yer verdik.

2022 AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

12 Şubat Cumartesi ve 13 Şubat Pazar günü 81 ilde yüz yüze yapılan ve 4 oturumda tamamlananan İstanbul Üniversitesi AUZEF 2021-2022 güz yarıyılı telafi sınavlarının soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı.

2022 AUZEF BÜTÜNLEME SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

2022 AUZEF sınavlarının bitiş saati verilen ek süreler nedeniyle dersten derse farklılık gösteriyor.

AUZEF bütünleme sınavı oturumlarının tamamlanması sonrasında sınavda çıkan soru ve cevap anahtarının 7 gün içerisin online platform üzerinden paylaşılması beklenmekte.

İstanbul Üniversitesi AUZEF 2021-2022 güz yarıyılı telafi sınavlarının soruları ve cevap anahtarı yayınlandığında haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

AUZEF SINAV PUANLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Çoktan seçmeli testlerde öğrencilerin ders sınav puanı, cevap optiklerinin optik okuyucular ile okunması sonucunda oluşturulmakta. Açık öğretim programlarında; Ayrıca öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap; kaç soruya yanlış cevap verdiği belirlenir ve sonra 20 soruluk bir test için her doğru cevap artı 5 puan; her yanlış cevap ise eksi 1,25 puan değeri ile çarpılıp toplanarak toplam ders sınav puanı elde edilmektedir. (Öğrencinin şans başarısını (tesadüfi cevaplamayı) en aza indirmek için 4 yanlış 1 doğruyu götürür.)

Buna göre "Ders Puanı = (Doğru sayısı x 5) – (Yanlış sayısı x 1,25)" olarak hesaplanmaktadır.

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