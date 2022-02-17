2022 AUZEF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır? AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitiyor?

AUZEF kayıt yenileme işlemleri Şubat ayında yapılacak. AUZEF Bahar dönemi kayıt yenileme işlemi için öğrenciler sorgulamaları sürdürürken son tarih merak konusu oldu. Peki 2022 AUZEF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?

2022 AUZEF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

AUZEF kayıt yenileme için 14-18 Şubat 2022 tarihleri arasında referans numaranız ile ödemenizi Halkbank Şube/ATM’lerinden ya da AKSİS otomasyon sistemi üzerinden online olarak yapmanız gerekmekte.

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı kayıt yenileme işlemleri 14-18 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kurum tarafından yapılan açıklama ise şöyle oldu :

"Referans numaranızı almak için http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile otomasyon sistemine giriş yapınız. “OBS-Harç Bilgileri” kısmından “Referans Numarasına” ve ödeme tutarınıza ulaşabilirsiniz. Ödemenizi referans numarası ile Halkbank Şube/ATM’lerinden gerçekleştirebilir ya da otomasyon sistemi üzerinden online olarak yapabilirsiniz.

21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında ödemenizi yaptıktan sonra; 2016 ve öncesi girişli öğrencilerin ders seçimleri 3 iş günü içerisinde, 2017 ve sonrası girişli öğrencilerin ders seçimleri aynı gün içerisinde Fakültemiz tarafından yapılacaktır."

