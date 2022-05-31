2022 AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF final sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

AUZEF sınav giriş yerleri, uzaktan eğitimle İstanbul Üniversitesi'nde eğitim gören adaylar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette; 2022 AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. AUZEF final sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...
AUZEF final sınavları 4 Haziran Çarşamba günü ile 5 Haziran perşembe günü gerçekleştirilecek. AUZEF final sınavı giriş yerleri ile ilgili henüz açıklamada bulunulmadı. Belgeler erişime açıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...
AUZEF sınav giriş yerlerinin bugün içerisinde açıklanacağı düşünülüyor.
AUZEF final sınavları için giriş belgesi ekranına aşağıdaki linkten ulaşım sağlanabilecek.
İşte AUZEF final sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı:
Okuyucu Yorumları 0 yorum