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  4. 2022 AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF final sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

2022 AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF final sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

31.05.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AUZEF sınav giriş yerleri, 4 Haziran Çarşamba günü ile 5 Haziran perşembe günü yapılacak sınavlar öncesi öğrenciler tarafından merak konusu oldu. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencisi final sınavlarına ilişkin araştırmalarına hız verdi. Peki 2022 AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte AUZEF final sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

2022 AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF final sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

AUZEF sınav giriş yerleri, uzaktan eğitimle İstanbul Üniversitesi'nde eğitim gören adaylar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette; 2022 AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. AUZEF final sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

2022 AUZEF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AUZEF final sınavları 4 Haziran Çarşamba günü ile 5 Haziran perşembe günü gerçekleştirilecek. AUZEF final sınavı giriş yerleri ile ilgili henüz açıklamada bulunulmadı. Belgeler erişime açıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

AUZEF SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav giriş yerlerinin bugün içerisinde açıklanacağı düşünülüyor.

AUZEF FİNAL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

AUZEF final sınavları için giriş belgesi ekranına aşağıdaki linkten ulaşım sağlanabilecek.

İşte AUZEF final sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı:

https://auzef.istanbul.edu.tr/tr/

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Anahtar Kelimeler:
açıköğretim sınav
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