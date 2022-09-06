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  4. 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

06.09.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika: 63 - Türkiye: 78 - Milli takım, A Grubu'nda üçüncü galibiyetini aldı

Salon: Tiflis Arena

Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Dariusz Zapolski (Polonya), Manuel Beniamino Attard (İtalya)

Belçika: Lecomte 8, Gillet 3, Vanwijn 11, Bako 2, Obasohan 4, Mwema, Tumba, Tabu 6, De Zeeuw 5, Libert 7, Bratanovic 15, Bleijenbergh 2

Türkiye: Larkin 3, Cedi Osman 8, Furkan Korkmaz 16, Alperen Şengün 24, Sertaç Şanlı 7, Buğrahan Tuncer, Şehmus Hazer 8, Ercan Osmani 12, Melih Mahmutoğlu

1. Periyot: 6-20

Devre: 30-37

3. Periyot: 47-59

Beş faulle çıkan: 39.11 Sertaç Şanlı (Türkiye)

TİFLİS (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında Belçika'yı 78-63 yendi.

A Milli Takım grupta üçüncü galibiyetine ulaşarak, son 16 turuna yükselmek için büyük bir avantaj elde etti. Belçika ise grupta ikinci kez yenildi.

Karşılaşmaya iyi başlayan A Milli Takım, boyalı alanda bulduğu sayılarıyla 4. dakikada 7-0 öne geçti. Yaptığı sert savunmayla rakibine fazla sayı şansı tanımayan ay-yıldızlı takım, Alperen Şengün, Sertaç Şanlı ve Furkan Korkmaz ile skor üretmeye devam ederek ilk periyodu 20-6 önde bitirdi.

Etkili mücadelesini ikinci periyoda da taşıyan ve savunma güvenliğini ön planda tutmaya devam eden A Milli Takım, organize hücumlarla sayı bulmayı sürdürdü ve 16. dakikada farkı 19 sayıya (13-32) çıkardı. Ancak Libert ve Bratanovic'in dış atışlardaki basketleriyle toparlanan Belçika farkı hızla eritirken, ay-yıldızlı ekip ilk yarıyı 37-30 önde tamamladı.

Maçta üçüncü çeyreğin ilk bölümünde pota altında Alperen Şengün ve Sertaç Şanlı, dış atıştan da Furkan Korkmaz ile sayı üreten A Milli Takım, 25. dakikada farkı 16 sayıya (34-50) çıkardı. Oyun disiplininden kopan rakibi karşısında Cedi Osman ve Alperen Şengün'ün basketleriyle 28. dakikada 21 sayılık (38-59) fark yakalayan ay-yıldızlı takım, son periyoda da 59-47 üstün girdi.

Dördüncü periyotta da etkili bir performans sergileyen A Milli Takım, rakibinin dönüş yapmasına izin vermedi ve salondan 78-63 galip ayrıldı.

A Milli Basketbol Takımı, gruptaki son maçını yarın TSİ 14.30'da İspanya ile oynayacak. Belçika ise son maçını yarın TSİ 17.15'te Bulgaristan ile yapacak.

Bu arada Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Başkan Vekili Ömer Onan ve İngiliz kulübü Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı karşılaşmayı saha kenarında izledi.

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Anahtar Kelimeler:
Belçika Türkiye a milli basketbol takımı

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