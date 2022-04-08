2022 Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Bayram ikramiyesi artacak mı?

Bayram ikramiyesi ile ilgili sorular Ramazan Bayramı öncesi sorulmaya başlandı. Ramazan Bayramı'na sayılı günlerin kalmasıyla birlikte bayram ikramiyesi ne kadar ve ne zaman verilecek soruları araştırılıyor. Emekli ve memurlar bayram ikramiyesi yeni zammı belli oldu mu şeklinde sorular sormaya başladı. 2022 Bayram ikramiyesine dair detaylara haberimizden öğrenebilirsiniz..

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

Ramazan bayramı öncesi bayram ikramiyesi, hakkında araştırmalar hız kazandı. Emekliler ile birlikte dul ve yetim aylığı alanlara da bayram ikramiyesi ödeniyor. Emekliler ile dul ve yetim aylığı alanlara ödenen ikramiye rakamı farklı oluyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

2-3-4 Mayıs 2022 Tarihlerinde Ramazan Bayramı kutlanacak. Geçtiğimiz yıllarda bayramdan birkaç gün önce hesaplara yatırılan bayram ikramiyesinin bu yıl da bayram tarihlerinden birkaç gün önce yatırılması bekleniyor. Nisan'ın son haftasında emekli bayram ikramiyesi hesaplara geçebilir. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Ramazan Bayramı 2022 yılında yani bu yıl 2 Mayıs'ta başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu bu yıl da bayram öncesi yapılacak bayram ikramiyesi ödemeleri için çalışmaya başladı.

Asgari ücret, emekli aylıklarındaki yükselişin ardından ikramiyelerde bu yıl da artışa gidilmesi öngörülüyor. Bayram ikramiyesi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Gelince haberimizde yer vereceğiz.

