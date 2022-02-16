2022 bekçilik başvurusu başladı mı? Bekçi alımı ne zaman, şartları neler? 2022 bekçi maaşları ne kadar?

2022 yılı için yapılacak bekçilik başvurusu için milyonların gözü Polis Akademisinden gelecek haberde. Bekçilik başvuruları Polis Akademisi(PA) resmi internet sayfasından ilgili adayların erişimine açılıyor. Bekçi adayları merakla EGM ve Jandarma bekçi alımı ilanının yayımlanmasını bekliyor. 2022 bekçi alımı şartlarının neler olduğunu ve bekçilerin aldığı güncel maaşın ne kadar olduğunu haberimizde işledik.

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

2022 yılında çarşı ve mahalle bekçiliği için 10 bin yeni bekçi alımı gerçekleştiirlecek. Peki bekçi olmak için hangi şartlar yerine getirilmelidir? İşte bekçi alımı için gerekli şartlar;

-T.C vatandaşı olmak

-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

-En az 167 cm boyunda olmak,

-Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

-Askerlik ödevini tamamlamış olmak,

-Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı fiilden dolayı hapis cezası yatmamış olmak,

-Türk toplum anlayışına göre kötü şöhretli tanınmamak,

-Kamu haklarından mahrumiyet cezası almamış olmak,

-Memuriyet engeli bulunmamak,

-Silah taşıma konusunda engeli bulunmamak,

-Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

Alkol ya da uyuşturucu tedavisi görmüş ya da görüyor olmamak.

2022 BEKÇİLİK BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Binlerce bekçi adayı, EGM ve JGK tarafından yayımlanacak Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımına dair ilanı bekliyor. Söz konusu bekçi alımına ilişkin başvurular henüz başlamadı. Kısa süre içinde alıma dair açıklamanın gelmesi bekleniyor.

2022 BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

İlkokul mezunu bekçi maaşı 5.008 TL'den ortalama 6 bin 535 TL'ye

Lise mezunu bekçi maaşı 5.186,TL'den 6 bin 767 TL'ye

Üniversite mezunu bekçi maaşı 5.421,42 TL'den 7 bin 707 TL'ye yükseldi.

