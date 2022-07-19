2022 bekçilik sınavının soru ve cevapları ile sonuçların açıklanacağı tarihi öğrenmek isteyen vatandaşlar 17 Temmuz 2022 Pazar günü gerçekleştirilen sınav sonrası internette araştırma yapmaya başladı. "2022 bekçilik sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı?", "Bekçilik sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" sorularının yanıtı merak konusu oldu. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

2022 BEKÇİLİK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

Bekçilik sınavı soruları ve cevapları ile ilgili bilgi edinmek isteyen vatandaşlar araştırmalarına hız verdi. 17 Temmuz 2022 Pazar günü Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılan sınavda 100 soru soruldu.

120 dakikalık sınav sonrası henüz sınav cevap anahtarı ile ilgili Polis Akademisi'nden bir açıklama yapılmadı.

Soruların ve cevapların kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

Bekçilik sınav sonuçları 05 Ağustos 2022 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ web sitelerinden erişime açılacak.



