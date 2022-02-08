HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 2022 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS tercih sonuçları bugün açıklanacak mı?

2022 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS tercih sonuçları bugün açıklanacak mı?

08.02.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 EKPSS tercih sonuçları için nefesler tutuldu. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na giren binlerce aday için EKPSS tercihleri ÖSYM tarafından tamamlandı. EKPSS tercih işlemlerinin 14 Ocak 2022 tarihinde sonlanmasından sonra adaylar, EKPSS tercih sonuçlarının açıklanmasını beklemeye koyuldu. Zorlu bir EPKSS tercih maratonu geçiren adaylar, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın biran önce açıklanmasını istiyor. İşte 2022 EKPSS tercih sonuçlarına dair merak edilenler!

2022 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS tercih sonuçları bugün açıklanacak mı?

Stresli bir EKPSS sınavı süreci ve ardından zorlu bir EKPSS tercih dönemini atlatan binlerce aday tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Daha önce 8 Şubat tarihinde yani bugün 2022 EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı bildirilmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, EKPSS tercih sonuçlarının açıklanma tarihinin değiştiğini duyurdu. 2022 EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı yeni tarihi haberimizde işledik.

EKPSS 2022 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer alıyor.

“8 Şubat 2022’de yapılması planlanan engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarına atama töreni, 17 Şubat 2022 tarihine ertelenmiştir.”

EKPSS YERLEŞTİRİLMESİ NASIL YAPILACAK?

  • Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bir tutarsızlık görüldüğü takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

  • Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacaktır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacaktır. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine yerleştirileceklerdir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş adaya, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayların yerleştirmelerde mezun olduğu en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı geçerli sayılacaktır. Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği zaman bu aday herhangi bir kadroya yerleşememiş anlamına gelmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Isparta'da son durum ne? Bakan Dönmez'den canlı yayında önemli açıklamalarIsparta'da son durum ne? Bakan Dönmez'den canlı yayında önemli açıklamalar
Elektrik faturalarına yeni düzenleme geliyorElektrik faturalarına yeni düzenleme geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile telefonda görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile telefonda görüştü
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Putin böyle meydan okudu: Rusya ile NATO arasında savaş çıkar!

Putin böyle meydan okudu: Rusya ile NATO arasında savaş çıkar!

Genç voleybolcunun hayatını kararttı! Bileği koptu…

Genç voleybolcunun hayatını kararttı! Bileği koptu…

Gözlerden uzak büyüyen kızları Perihan Savaş'ın kopyası

Gözlerden uzak büyüyen kızları Perihan Savaş'ın kopyası

Ortalık durulmuyor! "60 bin dolara ben metres olmaya razıyım"

Ortalık durulmuyor! "60 bin dolara ben metres olmaya razıyım"

BTP Başkanı Hüseyin Baş paylaştı, Ekrem İmamoğlu beğendi!

BTP Başkanı Hüseyin Baş paylaştı, Ekrem İmamoğlu beğendi!

Ekrem İmamoğlu "Ortak açıklamamızdır" diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu "Ortak açıklamamızdır" diyerek duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Halıyı uzun süre kullanmak için bakın nasıl yürüyor

Halıyı uzun süre kullanmak için bakın nasıl yürüyor

Elektrik ve doğalgaz zammına türkülü tepki!

Elektrik ve doğalgaz zammına türkülü tepki!

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Korkutan haber! Apar topar ameliyata alındı

Korkutan haber! Apar topar ameliyata alındı

Sigaradan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor!

Sigaradan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor!

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.