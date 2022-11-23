2022 FAY HATTI SORGULAMA EKRANI! Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Türkiye deprem haritası ve kuzey Anadolu fay hattı üzerindeki iller!

Fay hattı sorgulama ekranı Düzce'de gerçekleşen sarsıntı nedeniyle 24 Kasım 2022 Çarşamba gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. AFAD'ın internet sitesinde yayımlanan Türkiye deprem haritası ile kuzey Anadolu fay hattı üzerindeki illere haberimizden ulaşabilirsiniz.

FAY HATTI SORGULAMA EKRANI 2022

FAY HATTI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

Evimin altından fay hattı geçiyor mu, sorusu Düzce'de gerçekleşen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası merak edildi.

Fay hattı sorgulama ekranındaki harita üzerinden bulunduğunuz konumunuza ulabilirsiniz.

Ekranın yan tarafından Faylar sekmesini ve Depremler sekmesinden ise Son 24, son 7 gün ve Son 30 gün şeklinde bulunan kutucuklara tıklayarak hangi zaman diliminde evinizin altından fay hattın geçtiğini görebileceksiniz.

KUZEY ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDEKİ İLLER





