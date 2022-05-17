İSG sınav sonuçları için geri sayım başladı. 15 Mayıs tarihinde düzenlenen, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) sonuçları için ÖSYM tarih verdi. Peki, 2022 İSG sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak? İşte İSG sonuç tarihi.

İSG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İSG sınav sonuçları 7 Haziran tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

İSG SINAV İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Sonuç bilgisinde doğru/yanlış cevap sayıları ve adayın aldığı puan belirtilecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanabilecektir.

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Değerlendirme, her sorunun değeri aynı olmak üzere 100 puan üzerinden yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayısı ham puanı olacaktır.

