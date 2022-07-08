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2022 Kurban Bayramı saat kaçta kılınacak? Bolu, Burdur, Çanakkale Kurban Bayramı namaz saatleri bilgisi 2022 Diyanet!

08.07.2022 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl Kurban Bayramı 9-12 Temmuz 2022 tarihleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramının ilk gününde Müslüman vatandaşlar sabahtan bayram namazı kılacaklar. Bolu, Burdur, Çanakkale illerinde ikamet edip namaz kılacak birçok kişi bayram namazı saatlerini arama motorlarında sorgulatıyor. Diyanet, il il bayram namazı saatlerinde Bolu, Burdur, Çanakkale ve tüm illerin bayram namazı saatlerini açıkladı. Peki Bolu, Burdur, Çanakkale Kurban Bayramı namazı saatleri kaç?

2022 Kurban Bayramı saat kaçta kılınacak? Bolu, Burdur, Çanakkale Kurban Bayramı namaz saatleri bilgisi 2022 Diyanet!

Bolu, Burdur, Çanakkale Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?” sorusu Kurban Bayramı öncesinde birçok kişi tarafından araştırılıyor. 9 Temmuz sabahı vatandaşlar Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere akın edecekler. Diyanet bayram namazı saati bilgisini paylaştı. Peki Bolu, Burdur, Çanakkale illerinde bayram namazı saat kaçta? İşte diyanet 2022 Bolu, Burdur, Çanakkale Kurban Bayramı namazı saatleri!

Bu sene camilerde teravih namazı kılınacak mı?

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Kurban Bayramı namaz saatleri sonrasında, Bolu, Burdur ve Çanakkale'de bayram namazının saat kaçta kılınacağı belli oldu. Buna göre;

Bolu'da bayram namazı sabah saat 06.06, Burdur'da 06.18 ve Çanakkale'de ise 06.28'de kılınacak.

Cuma namazı saat kaçta kılınır?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı kılınışı;

Bayram namazına, allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama." denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve "Sübhaneke" duasını okur. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılırak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak "Bayram hutbesi" ni okur. Sonra, dua edilir.

Diyanet İstanbul Cuma namazı saat kaçta? 18 Mart 2022 Cuma

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Kurban Bayramı öncesinde bayram namazı kılacak olan birçok kişi, bayram namazının rekat sayısını öğrenmek istiyor. Bayram namazı 2 rekatlık bir namazdır.

Berat Kandili namazı nasıl kılınır?

BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Diyanet İşeri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre bayram namazı kılabilmek için cemaate ihtiyaç vardır. Cemaat olması kaydıyla bayram namazı evde veya camide de kılınabilir.

Diyanet İstanbul Cuma namazı saat kaçta? Ne zaman?

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