2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav sonuçları sorgulama!

2022 MSÜ sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. ÖSYM tarafından söz konusu sınavın sonuçlarının ilan tarihi açıklandı. 27 Mart'ta gerçekleşen sınavın sonuçları merak ediliyor. Peki MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı?

2022 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları ilgiyle takip ediliyor. Sınav sonuçları açıklanan tarihe göre 14 Nisan Perşembe günü ilan edilecek.

2022 MSÜ sınavı 27 Mart 2022 Pazar gününde yurt genelindeki merkezlerde düzenlendi. 165 dakika süren sınav sonrası ÖSYM, MSÜ soruları ve cevap anahtarını resmi internet adresi üzerinden yayınladı.

ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 14.04.2022 tarihinde erişime açılmış olacak.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınava katılım gösteren adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

