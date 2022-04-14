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2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? Sınav sonuçları belli oldu mu? MSÜ sınav sonucu sorgulama ekranı!

14.04.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak konusu olurken, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün 14 Nisan Perşembe günü konuya ilişkin açıklamada bulundu. Bu kapsamda 2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? Sınav sonuçları belli oldu mu? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. MSÜ sınav sonucu sorgulama ekranı ve ayrıntılar haberimizde...

2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? Sınav sonuçları belli oldu mu? MSÜ sınav sonucu sorgulama ekranı!

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2022-MSÜ sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak konusu olurken, 14 Nisan Perşembe (bugün) ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu. 2022 2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? Sınav sonuçları belli oldu mu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

2022 MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MSÜ sınav sonuçları 14 Nisan 2022 (bugün) açıklandı.

2022- Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları açıklandı. Merakla beklenen haberi, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Prof. Dr. Aygün, "27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2022-MSÜ sınav sonuçları açıklanmıştır" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Aygün paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli adaylarımız, 27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2022-MSÜ sınav sonuçları açıklanmıştır.Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.

Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum."

MSÜ SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

Sınav sonrası adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

İnternet sayfasında ilan edilmiş olan sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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ÖSYM sınav Milli Savunma Üniversitesi
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