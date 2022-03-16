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2022 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav belgesi nasıl alınır?

16.03.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ sınav yerleri binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. 2022 Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı'na girecek adaylar, MSÜ sınav yerlerini sorgulamaya başladı. MSÜ sınavı, Milli Savunma Üniversitesi hayalleri olan gençlerin geçmesi gereken bir koşuldur. Adaylar 2022 MSÜ sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı. İşte detaylar!

2022 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav belgesi nasıl alınır?

MSÜ sınavına girecek adaylar, ÖSYM tarafından açıklanacak haberi bekliyor. Binlerce adayın katılımıyla gerçekleşecek MSÜ sınavı şu sıralar gündemde yer alıyor. MSÜ sınavına giren adaylar sorumlu oldukları alanlardan sorular ile karşılaşacak. Daha sonra adayların elde ettikleri puanlara göre Milli Savunma Üniversitesi’ne girip giremeyecekleri belli olacak. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek 2022 MSÜ sınavına dair merak edilen detayları haberimizde işledik...

MSÜ SINAV SORU DAĞILIMI NASIL?

TÜRKÇE: (40 soru)

SOSYAL BİLİMLER
Tarih: (5 Soru )
Coğrafya: (5 Soru )
Felsefe: (5 Soru )
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe soruları): (5 Soru )

TEMEL MATEMATİK: (40 Soru)

FEN BİLİMLERİ
Fizik: (7 Soru )
Kimya: (7 Soru)
Biyoloji: (6 Soru)

2022 MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Binlerce öğrenci 2022 MSÜ sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı sorgulamaya başladı. MSÜ sınav yerleri ÖSYM tarafından açıklanacak. ÖSYM MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama işlemleri AİS üzerinden yapılıyor. ÖSYM AİS’e TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giren adaylar giriş belgelerini sınav yerleri açıklandıktan sonra sorgulayabilecekler.

ÖSYM sınav yerlerini henüz açıklamadı. Sınav giriş belgeleri genellikle sınava 1 hafta kala yayınlanıyor. MSÜ 2022’nin 27 Mart’ta yapılacağı göz önüne alınırsa 17-20 Mart tarihleri arasında sınav giriş belgelerinin erişime açılması bekleniyor.

2022 MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların merakla beklediği 2022 MSÜ sınav sonuçları 14 Nisan 2022 Perşembe günü açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi
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