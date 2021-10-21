2022 okulların pansiyon ücretleri ne kadar? İşte okul pansiyon ücretleri miktarı...

2022 yılı için eğitim kurumlarının pansiyon ücretleri belli oldu. Yeni yılda pansiyon ücretlerinde yapılacak artışın ayrıntılar merak ediliyor .Peki 2022 okulların pansiyon ücretleri ne kadar?

2022 PANSİYON ÜCRETLERİ NE KADAR?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretlerinde yeni yılda ilköğretim özel eğitim okullarında %69,4, diğer ilköğretim ile ortaöğretim kurumlarında %12,9, mesleki eğitim kurumlarında ise %12,8 artış olacak.

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden gelen son haberlere göre pansiyon ücretleri ilköğretim kurumları ve ortaöğretim okullarında gelecek yıl yüzde 12,9 artışla 4 bin 540 liraya yükselecek.

Mesleki-teknik okul ve kurumlar ile 3308 sayılı Kanun kapsamında olan okulların pansiyon ücretleri de yüzde 12,8 artacak ve 5 bin 100 TL'ye çıkmış olacak. Bütçe kanunu teklifinde, gelecek yıl ilköğretim kapsamındaki özel eğitim okullarında pansiyon ücretleri okul türlerinde ayrı bir kalem olarak ifade edildi. Böylelikle bu sene 4 bin 20 TL olan pansiyon ücretleri 2022'de yüzde 69,4 artışla 6 bin 810 TL'ye yükselmiş olacak.

