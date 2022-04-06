2022 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

Bu sene Ramazan Bayramı'nın ne zaman başlayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bayramın kaç gün tatil olacağı da gündemde yer alırken, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı her sene Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim içerisinde açıklanıyor. Peki Ramazan Bayramı ne zaman?

RAMAZAN BAYRAMI 2022 NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 2022 senesinde Mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs 2022 günü idrak edecek. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs'ta olacak.

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

Ramazan Bayramı’nın ilk günü Pazartesi gününe denk gelmekte. Ondan önceki hafta Cumartesi ve Pazar günü de tatil olacağı için tatilin toplam beş gün olması bekleniyor. Bayram üç gün boyunca sürecek.

