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2022 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

06.04.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayı tüm hızıyla sürerken Ramazan Bayramı için sorgulamalar yapılıyor. On bir ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı 2022 yılında 2 Nisan gününde başlamıştı. Müslümanlar farz olan oruç ibadetini yerine getirirken, bayramın ne zaman başlayacağı da merak edildi. Peki 2022 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte merak edilenler...

2022 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

Bu sene Ramazan Bayramı'nın ne zaman başlayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bayramın kaç gün tatil olacağı da gündemde yer alırken, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı her sene Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim içerisinde açıklanıyor. Peki Ramazan Bayramı ne zaman?

RAMAZAN BAYRAMI 2022 NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 2022 senesinde Mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs 2022 günü idrak edecek. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs'ta olacak.

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

Ramazan Bayramı’nın ilk günü Pazartesi gününe denk gelmekte. Ondan önceki hafta Cumartesi ve Pazar günü de tatil olacağı için tatilin toplam beş gün olması bekleniyor. Bayram üç gün boyunca sürecek.

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