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2022 Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan ayı hangi gün başlıyor? 2022 ilk oruç ne zaman tutulacak?

06.03.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. "Ramazan ne zaman?" sorusu, üç aylarda en çok aranan konulardan oldu. Mevlid kandili geçtiğimiz günlerde idrak etmişti. Peki müslümanların oruç ve ibadetlerini gerçekleştireceği 2022 Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan ayı hangi gün başlıyor ve ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte merak edilenler...

2022 Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan ayı hangi gün başlıyor? 2022 ilk oruç ne zaman tutulacak?

Vatandaşlar mübarek üç ayların gelmesi ile birlikte Ramazan ayının ne zaman başlayacağını merak ediyor. İlgiyle beklenen on bir ayın sultanı 2022 Ramazan ayının tarihi Diyanet tarafından açıklandı.

2022 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanmış olan takvime göre Ramazan Nisan ayında başlayacak. Kameri yılın şabandan sonra, şevvalden önce dokuzuncu ayı olan Ramazan ayının sonrasında ise bayram başlamış olacak.

Ramazan ayının ilk günü 2 Nisan 2022 tarihine denk gelecek. İlk oruca ise 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gecede kalkılmış olacak.

1 Nisan 2022 akşamı ise ilk teravih namazı kılınacak. Ayrıca Ramazan ayında Türkiye'de ilk sahur Ardahan'da, ilk iftar ise Hakkari'de gerçekleşecek.

ORUÇ TUTMANIN ÖNEMİ VE FAYDALARI NEDİR?

Oruç ibadetinin önemini, faziletini mümin için sağladığı faydaları aktaran Ebu Hüreyre r.a.'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Rasulullah s.a.v. şu şekilde buyurmuştur:

“Âdemoğlunun her ameli katlanır; iyilikler on katından yedi yüz katına kadar katlanır. Allah Tealâ buyurdu ki: Oruç bunun dışındadır. O benim içindir ve onun mükâfatını ben vereceğim. Çünkü yemesini ve arzularını benim rızam için terk etmektedir. Oruçlu için iki sevinç vardır: İftar ettiğinde bir sevinç, Rabbine kavuştuğunda bir sevinç! Oruçlu kişinin ağız kokusu, Allah Tealâ katında miskten daha hoştur. Oruç kalkandır, oruç kalkandır!” (Buhârî, Savm 9, Tevhîd 35; Müslim, Sıyâm 161, 163, 164; İbn Mâce, Sıyâm 1; Tirmizî, Savm 55)

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Oruç Ramazan

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