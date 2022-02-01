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2022 Regaip Kandili ne zaman? 2022 yılında Regaip Kandili hangi gün?

01.02.2022 01:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Regaib Kandili'nin bu yılki tarihi merak ediliyor. Receb ayı içerisinde idrak edilecek olan Regaib Kandili, Ramazan’ın habercisi olan günlerden biri olarak bilinmekte. Peki 2022 Regaip Kandili ne zaman? Bu sene 2022 yılında Regaip Kandili hangi gün idrak edecek? İşte tarihi...

2022 Regaip Kandili ne zaman? 2022 yılında Regaip Kandili hangi gün?

Bu sene Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takviminde idrak edilecek dini günlerin tarihleri açıklanmıştı. 2022 yılının ilk dini günü ise Regaib Kandili olmuş olacak. İslam alemi için önem taşıyan günlerden olan kandilin tarihi merak ediliyor.

2022 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Regaip Kandili, Receb ayının ikinci günü idrak edilecek ve bu yıl 3 Şubat 2022 Perşembe gününe denk gelecek. Aynı ay içerisinde yani Şubat ayının 27’sinde ise Miraç Kandili idrak edilmiş olacak.

REGAİP KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Üç ayların İslam dünyası için büyük öneme sahip olduğu biliniyor. Üç aylardan olan Recep ayının ilk Perşembe gününü Cuma'ya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul edilmekte.

Hz. Muhammed (S.A.V) bir hadisinde Regaip gecesi ile ilgili şöyle buyurmuştur:

Şu beş gecede yapılan duâ geri çevrilmez. Regaib Gecesi, Şabanın 15. gecesi, Cuma, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi.) [İbn-i Asâkir]

Regâip, ayrıca Arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir. Kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir.

"Reğîb" kelimesinin anlamı ise, "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey anlamına gelmektedir. Regaip gecesi denildiğinde “Çok lütuf ve ihsanla dolu, kiymetli ve değeri büyük, çok iyi değerlendirilmesi gereken gece” manası anlaşılmaktadır. Bu mübarek gecede Yüce Allah'ın lütuflarını sağanak sağanak yağdırdığı bilinmektedir.

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Regaip kandili

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