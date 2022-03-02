2022 Şaban ayı ne zaman başlıyor? Şaban ayının ilk günü hangi gün? 2022 Diyanet takvimi!

Müslüman aleminde önemli aylardan biri olarak bilinen üç ayların başlangıcı Recep sona ererken, Şaban ayı yaklaşıyor. 2 Şubat Çarşamba günü başlamış olan Recep ayı bitmek üzere. Berat kandili ise Şaban ayının 15. gecesine denk gelmekte.

ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

4 Mart 2022 Cuma tarihinde Recep ayı sona eriyor ve aynı gün Şaban ayı başlıyor.

Ayrıca Şaban ayının 15'inci gecesine denk gelen Berat Kandili, miladi takvime göre bu yıl 17 Mart 2022 akşamına denk gelmekte.

2022 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

2 Nisan 2022 tarihinde Ramazan ayı başlayacak. Ramazan ayının 1 Mayıs 2022 tarihinde son bulmasıyla beraber üç aylar da bitmiş olacak.

ŞABAN AYININ FAZİLETİ VE ÖNEMİ NEDİR?

Üç ayların ortancası olarak tarif edilen mübarek Şaban ayı, Allah (c.c)'un ve Peygamber Efendimiz (SAV)'in en çok önem verdiği kıymetli aylardan biridir. Müslüman kişilerin sağ taraflarındaki amel defterlerini hayırlı amellerle doldurabilmeleri için fırsat olan bu ay, Ramazan hariç diğer aylarda yapılan ibadetlerden kat ve kat daha kazançlı olduğu için bu ayda bol bol ibadet edilmelidir. Peygamber Efendimiz (SAV)'in ayı olarak bilinen mübarek Şaban'a Efendimizin bu kadar kıymet biçmesinin diğer sebebi de gelecek ay olan Ramazan-ı Şerif içindir.



