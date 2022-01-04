2022 yılında yaşanacak astrolojik olaylar neler? Retro ve tutulmalar burçları nasıl etkileyecek?

Astrologlar 2022 yılının gezegenlerin açılarında önemli gelişmelere sahne olacağını ifade etti. 2022 yılında etkisini gösterecek olan 2 Güneş tutulması, 2 Ay tutulması, Akrep- Boğa hattına geçen Ay düğümleri, 4 tane Merkür retrosu, ve 2022’ye adım atarken hali hazırda devam eden Venüs retrosu ve yıla veda ederken Mars İkizler retrosuyla oldukça zor bir sene insanlığı bekliyor. Astroloji sevenler bu önemli olayların burçları üzerine etkilerini şimdiden araştırmaya başladı. 2022 yılının dünya haritasına göre burçlar nasıl etkilenecek?

VENÜS RETROSU

19 Aralık 2021 tarihinde oğlak burcunda başlayan Venüs retrosu 2022 yılında da etkisini göstermeye devam edecek. 7 Şubata kadar Venüs retro harekette olacak. Venüs Dünya’nın ters yönünde hareket ettiği için gezegendeki yavaşlama aşk ve finansal konularda sorunlara yol açacak. 2022 yılındaki retro döneminde kalp kırıklıkları, güven problemleri ve finansal sıkıntılar etkili olacak. 30 Ocak’ta Venüs’ün düz seyrine dönmesiyle beraber ülkeler arasındaki ilişkilerde gerginlikler yaşanacak. Bu dönemde geçmişte yaşanan konuların yeniden gündeme gelmesi mümkün. Aşk hayatında eski partnere dair sorunların gün yüzüne çıkması bekleniyor. Aynı zamanda söz, nişan ve evlilik gibi önemli olayların Venüs retrosu döneminde yapılmaması tavsiye ediliyor. Özellikle sağlık alanında sorunlar bu dönemde bir kez daha ülkelerin en çok konuştuğu konulardan biri olacak.

VENÜS VE MARS BULUŞMASI

Venüs ve Mars 2022 yılında iki kez karşılaşacak. Dünya’ya yakın olan bu iki gezenin tek burçta birleşmesi romantizm ve finansal konularda pozitif bir hava esmesini sağlayacak. Venüs ve Mars’ın ilk karşılaşması 12 Şubat’ta, ikincisi ise 12 Mart’ta yaşanacak. Bu buluşmada finansal konularda kararlar almaya yönebilirsiniz. Özellikle iş ve kariyer anlamında atılım yapabilirsiniz. 12 Mart’ta gerçekleşen son buluşma ile kendi akışınıza kavuşmuş olacaksınız. Finansal ve aşk hayatındaki dalgalanmalar sona erecek. Tamamen şükrettiğiniz bir döneme adım atacaksınız.

MERKÜR RETROSU

2022 yılında dört Merkür retrosu yaşanacak. Bu retro dönemleri iletişim problemlerinin, seyahat sorunlarının ve teknolojik aksaklıkların gereğinden daha fazla yaşanmasına neden olacak.

14 Ocak - 3 Şubat kova ve oğlak burcundaki ilk gerilemeyi işaret ediyor.Bu retro aynı zaman Venüs retorsuyla aynı paralelde ilerleyeceği için eski partnerin hayatınıza bir şekilde yeniden girme ihtimali söz konusu olacak. Aşk ve finansal konularda kendinizi daha endişeli hissedeceğiniz bir dönemde olacaksınız. Bu nedenle hayatınız için önemli kararları iki retronun ortasında almamanızı tavsiye ediyoruz.

10 Mayıs – 3 Haziran tarihleri arasında ikizler ve boğa burcunda ikinci retro hareketi gerçekleşecek. Hayatınızı sorguladığınız bu tarihlerde daha cesaretli ve ciddi atılımlar sizleri bekliyor. Yaşamınızı değiştirmek için doğru zaman olduğunu hissedeceksiniz. Daha öncesinde karar vermek istemediğiniz bütün sorulara cevaplar alacaksınız.

Üçüncü retro 9 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında terazi burcunda olacak. Başak burcundaki gerilemeyi işaret eden üçüncü retro tamamen iletişim kanalı üzerinde etkili olacak. İletişim problemleriyle karşılacaksınız. İletişime açık olduğunuz bir dönem olmasına rağmen bazı yanlış anlaşılmaların oluşması söz konusu olacak.

Dördüncü ve son retro ise 29 Aralık’tan 18 Ocak 2023 tarihine kadar oğlak burcunda olacak. Yeni bir planlama dönemine işaret ediyor. Kendinizi yetersiz hissetseniz bile aşk, kariyer ve sağlık anlamında bir dönüşüm geçireceksiniz.

JÜPİTER NEPTÜN ETKİLEŞİMİ

Jüpiter 2022 yılına balık burcunda başlayacak. 10 Mayıs’ta ise koç burcuna doğru hareketini hızlandıracak ve 28 Ekim’e kadar orada kalacak. Bu geçiş biraz daha bencil ve ben merkezci kararlar almanıza neden olacak. Jüpiter, 28 Ekim'den 20 Aralık'a kadar Balık'a yeniden giriyor. Bu dönem mistisizm ve şefkati beraberinde getirecek. Ardından, Jüpiter 20 Aralık'tan 16 Mayıs 2023'e kadar Koç'a geri dönüyor.

ÖNEMLİ TUTULMALAR

30 Nisan'da boğa burcunda bir güneş tutulması meydana gelecek. 16 Mayıs’ta akrep burcunda ay tutulması yaşanacak. 25 Ekim’de akrep burcunda güneş tutulması olacak. 8 Kasım’da boğa burcundaki ay tutulmaması yaşanacak. Yıl boyunca meydana gelecek tutulmalar sürekli aynı şeyleri yaşadığınız hissine kapılmanıza neden olacak. Ülkelerin genelinde doğal afetler, terör olayları ve yıkımlara gebe olacak. Tutulmalar yeni kararların eşiklerin ifade ediyor. Özellikle tutulma dönemlerinde yeni bir karar vermeyin ya da mevcut kararlarınızı uygulamak için iyi bir tarih olmadığını bilin.

MARS RETROSU

30 Ekim’de ikizler burcunda başlayacak Mars retrosu 12 Ocak 2023 tarihinde sona erecek. Dürtüler, enerjiler ve tutkular üzerinde etkili olan retro, normalden daha kırılgan ve pasif olmanıza neden olacak. Mars savaş ve öfkenin gezegeni olarak biliniyor. Bu nedenle ikili ilişkilerde gergin bir dönemi işaret ediyor. Bireysel olarak atacağınız adımlarda aceleci davranışlardan kaçının. Bu tarihlerde öfke ile kararlar verebilirsiniz ve sonuçları hiç beklemediğiniz derecede yıkıcı olabilir. Kazalara açık bir durumun söz konusu olduğunu belirtmemiz gerekir.

