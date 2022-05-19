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2022 YKS GİRİŞ YERLERİ! YKS giriş yerleri yayınlandı mı? YKS giriş yerleri belgesi ne zaman yayınlanacak?

19.05.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS giriş belgesi milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. YKS sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri üniversite hayali kuran öğrenciler tarafından merak ediliyor. YKS başvuruları, 11 Şubat ile 7 Mart tarihleri arasında alındı. Şimdi ise Yükseköğretim Kurumları Sınavı, YKS için geri sayımın başladı. Sınav az bir süre kala gözler YKS sınav yerlerinin açıklanmasına çevrildi. İşte YKS giriş yerlerine dair o detaylar!

2022 YKS GİRİŞ YERLERİ! YKS giriş yerleri yayınlandı mı? YKS giriş yerleri belgesi ne zaman yayınlanacak?

YKS sınavı giriş yerlerinin açıklanması için artık nefesler tutuldu. YKS için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin gündeminde YKS sınav yerleri ve sınav giriş belgelerinin açıklanması yer alıyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 farklı oturumda gerçekleştirilen sınava geçtiğimiz sene 3 milyon 243 bin 409 aday katılmıştı. Bu sene de YKS sınav yerleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi açıklandı mı şeklindeki aynı sorular sorulmaya devam ediliyor. İşte 2022 YKS sınavına dair ayrıntılar...

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 YKS 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. ÖSYM sınavlarında giriş belgeleri genellikle 10 gün önceden açıklanıyor. Bu nedenle gözler 8 Haziran'da olacak.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen sınavların giriş belgeleri genellikle sınavdan 10 gün önce açıklanıyor. Adaylar, Sınav Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden edinebileceklerdir. YKS sınav giriş belgesinin ne zaman yayınlanacağına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.

2022 YKS NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 1. Oturum (TYT), 18 Haziran 2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 2. Oturum (AYT), 19 Haziran 2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 3. Oturum (YDT), 19 Haziran 2022 tarihinde saat 15:45'de uygulanacak.

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ÖSYM YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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