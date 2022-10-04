Çocuklarınızın hem yeteneğini hem hayal gücünü geliştirecek oyuncaklar

"Çocuğum oyun oynarken hem eğlensin hem öğrensin." diyorsanız onun ilgi alanına yönelik oyuncaklar seçmeniz gerekebilir. 2022 yılında çocukların en çok sevdiği oyuncakları araştırdık. Legolardan kutu oyunlarına, uzaktan kumandalı arabalardan Barbie bebeklere kadar birbirinden güzel oyuncakları keşfetmeye hazır mısınız? İşte detaylar!

1. Çok sevilen kelime oyunu: Scrabble Junior Türkçe, Kutu Oyunu

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Kutu oyunları, neredeyse tüm çocuklar için eğlenceli tercihlerden biri. Scrabble Junior Türkçe, Kutu Oyunu; küçük çocuklar için oldukça eğlenceli bir harf eşleştirme oyunu. Kısa kelimeler ve renkli resimlerle beş yaş ve üzeri çocuklar için tasarlanmış oyun, çocukların beğenisini kazanıyor. İster ailecek oynayacağınız ister çocuğunuzun arkadaşlarıyla oynayacağı bu oyunu incelemenizde fayda var.

2. Ev inşa etmenin en eğlenceli yolu: DEDE Art Craft İnşaat Kinetik Kum Ev Seti

Kumla oynamayı seven çocuklarınız için alacağınız en güzel hediyelerden biri, DEDE Art Craft İnşaat Kinetik Kum Seti. Deniz kumuyla oynuyormuş hissi veren kumun kinetik yapısı, dağılmaz. Böylece çocuklar, etrafı kirletmeden rahatça oyun oynayabilir. Asla kurumayan doğal oyun kumu sayesinde çocuğunuz ile tuğlalar oluşturup onları birleştirerek çeşitli evler inşa edebilirsiniz.

3. Fotoğraf çekmeyi seven çocuklar için: ShinePick Çocuk Fotoğraf Makinesi

ShinePick Çocuk Fotoğraf Makinesi ile çocuğunuzun istediği anı ölümsüzleştirmesine imkân tanıyın. Renkli bir tasarıma sahip ürün, çevre dostu ve temiz içerikli malzemelerden üretilmiş. Kolay kullanımı sayesinde ürünü, çocuklar rahatça öğrenebilir. Çok fonksiyonlu olan fotoğraf makinesi, ayarlanabilir odaklama özelliği ile zamanlama kullanarak çekim yapmayı destekler.

4. Büyüklerin de çok sevdiği: Baztoy 4WD Drift Dublör Uzaktan Kumandalı Araba

Baztoy 4WD Uzaktan Kumandalı Dublör Araba, dört farklı yöne gidebilecek ve her arazide çalışacak şekilde tasarlanmış. İç ve dış mekânlarda kullanmaya uygun olan uzaktan kumandalı araba, özel lastik tasarımı sayesinde çeşitli arazilere daha iyi adapte olur. Toksik olmayan güvenilir birinci sınıf ABS plastikten yapılan arabayı güvenli bir şekilde çocuklarınıza alabilirsiniz.

5. Barbie’nin eğlenceli dünyasına dahil olun: Barbie Sonsuz Hareket Bebeği

Özellikle kız çocuklarının vazgeçilmez oyuncaklarından biri olan Barbie bebekler, her zaman en çok tercih edilen oyuncaklar arasında olmayı başarıyor. Diğer Barbie bebeklerden farklı olarak Barbie Sonsuz Hareket Bebeği'nin hareket kabiliyeti oldukça fazla ve yapısı çok esnek. 22 tane eklemi bulunan Barbie bebek; sportif, hareketli ve çok şık olduğu için çocukların ilgisini çekiyor.

6. Çocuklarınızın motor becerileri gelişsin: Pop Fidget It Oyuncak Stres Topu

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Çocukların el becerilerini geliştirecek bazı oyuncaklar, onların el ve göz koordinasyonunu sağlayarak odaklanma sürecini arttırır. Pop Fidget It Oyuncak Stres Topu, sadece stresi azaltmakla kalmaz, aynı zamanda çocukların temel matematiksel becerilerini ve düşünmelerini de geliştirir. Gıdaya uygun silikondan yapıldığı için sağlıklı ve zararsızdır. Basıldığında deformasyon olmayan malzemesi sayesinde uzun süre dayanır.

7. Sevimli bir evcil hayvan: Fluffables - Peanut

Tüylü oyuncakları seven çocuğunuz varsa sıradaki önerimiz tam size göre olabilir. Fluffables - Peanut, çocuğunuzun gerçekten evcil hayvanı varmış gibi hissettirecek şekilde üretilmiş. Toplamda 16 parçadan oluşan ürün, altı yaş üzeri çocuklar için uygun. Çocuğunuzun kendi zevkine göre tasarlayabileceği bu sevimli oyuncağa göz atıp şans verebilirsiniz.

8. Yeni nesi oyun hamurları: PLAY-DOH DİŞÇİ SETİ Oyun Hamuru Seti

Çocuğunuzun sanki diş hekimiymiş gibi oyun kurmasını sağlayan PLAY-DOH DİŞÇİ SETİ Oyun Hamuru Seti, benzersiz özellikleriyle ön plana çıkıyor. Çürükler için dolgu aleti, diş fırçası, diş ipi, diş telleri ve tüm dolgu malzemelerini içeren üründe; diş çürüğü rengi de dahil toplam sekiz renkte oyun hamuru mevcut. Aynı zamanda çocukları diş hekimine gitmeyi alıştıran bu sete mutlaka şans vermelisiniz.

9. Hepsi bir arada: HOT WHEELS Sürat Pistli Tır

Hızlı giden arabaları seven çocuklar için HOT WHEELS Sürat Pistli Tır, harika bir seçim olabilir! Tek başına mükemmel sürüş sunan taşıyıcı, üçü bir arada özelliği sayesinde iki metre uzunluğundaki ikili fırlatıcılı bir yarış pistine dönüşür. Ayrı olarak satın alabileceğiniz 25 Hot Wheels arabalarını da saklama imkânı sunan set, kalitesiyle ebeveynlerin beğenisini kazanır.

10. Küçük tamirciler için: Dede - Technic Tamir Set Oyuncağı

Dede - Technic Tamir Set Oyuncağı ile küçük tamirciler işbaşına! 33 parça aksesuardan oluşan set, çocuklara kendini tamirci gibi hissettirir. Üç yaş ve üzeri çocuklar için uygun oyuncağın ölçüleri, 34 x 15 x 44 santimetre şeklinde. Kurulumu oldukça kolay olan tamir setinin içinde yer alan tamir malzemeleri ise oldukça ideal büyüklüklere sahip.