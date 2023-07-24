2023 Aşure günü ne zaman, ayın kaçında? Aşure günü hangi güne denk geliyor? Muharrem ayının 10. günü yapılacak ibadetler

Aşure günü ile ilgili arama motorlarında yapılan sorgulamalar Temmuz ayının sonlarına doğru hız kazandı. Hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem ayının 10. Günü Aşure günü olarak anılır. O gün birçok Müslüman vatandaş aşure pişirip komşularına dağıtır. Bu ayda yapılan ibadetler çok değerli kılınır. Müslüman vatandaşların heyecanla beklediği bu ayda ibadetler gerçekleşir, dualar edilir. İşte, Muharrem ayının 10. günü olan Aşure günü yapılacak ibadetler...

2023 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Muharrem ayının 10'uncu günü yani Aşure günü 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor.

MUHARREM AYINDA YAPILMASI GEREKEN İBADETLER NELERDİR?

Mübarek günlerde namaz kılınmalı. İlk önce kaza namazları kılınabilir. Ayrıca Kur’an okumak ve anlamak, zikir ve salavatla meşgul olmak önemlidir. Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda ve ortasında yani 13, 14, 15. günlerinde ya da 9, 10 veya 10, 11. günlerinde oruç tutulabilir. Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruç olarak buyurulmuştur. Ayın 10. gününde aşure yapılarak dağıtılabilir.

