2023 HAC KURALARI ne zaman, kayıt ücretleri ne kadar? İşte 2023 Hac başvuru detayları

2023 hac kayıtları 5 Ocak itibariyle başlamıştı. Kuraları bekleyen hacı adayları sonuçları öğrenmek için sabırsızlıkla bekliyor. İnternette ' hac kurası ne zaman, hac işlemleri ' gibi konular en çok aranılanlar arasında bulunuyor. Peki 2023 hac kuraları ne zaman, kayıt ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar...

2023 HAC KURASI NE ZAMAN?

2023 hac kuraları için henüz kesinleşmiş bir tarih bulunmuyor. Hac başvuruları ise 5 Ocak'ta başlamıştı. Başvurular 26 Ocak'a kadar devam edecek.

Hac başvurusunu tamamlayan hacı adayları kuralar çekildikten sonra başvurularını https://hac.gov.tr/HacDurumSorgulama/HacDurumSorgulama.aspx

adresi üzerinden kontrol edebilecekler.

HAC BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hac başvusuru yapmak isteyen adaylar nasıl yapacaklarını araştırıyorlar. İlk defa hacca gidecek adaylar, e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. İlk defa kayıt yaptıracaklar ayrıca anlaşmalı bankalar aracılığıyla 250 lira ön kayıt ücreti ödeyecek.

Adayların il, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türü değişikliklerini ise e-Devlet üzerinden yapmaları gerekecek. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek kura tarihinde ismi çıkan adaylar, 2023 haccı için kesin kayıt hakkı elde edecek.

