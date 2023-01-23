2023 ramazan başlangıcı ne zaman? Hangi ayda oruç tutacağız, kaç gün kaldı? İşte 2023 Diyanet takvimi

2023 ramazan başlangıç tarihi mukkaddes üç ayların girmesi ile birlikte araştırılmaya başlandı. Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç aylar, ihya edilecek. Peki, 2023 ramazan başlangıcı ne zaman? Hangi ayda oruç tutacağız, kaç gün kaldı? 2023 Diyanet takvimi belli oldu. İşte tüm ayrıntılar....
Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2023 yılında Mart ayına denk geliyor. 23 Mart'ta başlayan oruç 20 Nisan'da son bulacak. 21 Nisan ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü olacak.
Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe
Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi
Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe
Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma
Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi
Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe
Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi
Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba
Aşure günü – 28 Temmuz Cuma
Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı