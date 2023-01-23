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2023 ramazan başlangıcı ne zaman? Hangi ayda oruç tutacağız, kaç gün kaldı? İşte 2023 Diyanet takvimi

23.01.2023 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İslam aleminin büyük bir heyecanla beklediği üç aylar bugün Recep ayının girmesi ile birlikte başladı. Recep, şaban ve ramazanı kapsayan rahmet, bereket ve manevi yenilenme mevsimi üç ayları ibadetle geçirmek tavsiye ediliyor. 2023 ramazan başlangıcı ne zaman? Hangi ayda oruç tutacağız, kaç gün kaldı? gibi soruların yanıtları da araştırılmaya başlandı. İşte 2023 Diyanet takvimi...

2023 ramazan başlangıcı ne zaman? Hangi ayda oruç tutacağız, kaç gün kaldı? İşte 2023 Diyanet takvimi

2023 ramazan başlangıç tarihi mukkaddes üç ayların girmesi ile birlikte araştırılmaya başlandı. Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç aylar, ihya edilecek. Peki, 2023 ramazan başlangıcı ne zaman? Hangi ayda oruç tutacağız, kaç gün kaldı? 2023 Diyanet takvimi belli oldu. İşte tüm ayrıntılar....

2023 RAMAZAN BAŞLANGICI NE ZAMAN?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2023 yılında Mart ayına denk geliyor. 23 Mart'ta başlayan oruç 20 Nisan'da son bulacak. 21 Nisan ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü olacak.

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RAMAZAN AYINDA ÖNEMLİ GÜNLER…

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

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2023 YILI DİNİ GÜNLERİ…

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı


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