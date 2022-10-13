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2023 resmi tatiller ve dini günler belli oldu! 2023 Ramazan ve Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihte?

13.10.2022 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 resmi tatiller ve dini bayramlar belli oldu. Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı gibi birçok dini bayram ve resmi tatil günlerinin 2023 yılında hangi günlere denk geldiği merak ediliyor. Vatandaşlar resmi tatil günlerine göre aylar öncesinden tatil planı yapıyor. Bu sebeple "2023 resmi tatiller ne zaman, dini bayramlar ne zaman?" gibi sorular araştırılmaya başlandı. Peki, Peki, 2023 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı hangi tarihlerde? 2023 resmi tatil ve dini bayram günleri...

2023 resmi tatiller ve dini günler belli oldu! 2023 Ramazan ve Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihte?

Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı, Zafer Bayramı, Cumhuriyet Bayramı gibi pek çok resmi tatil günleri araştırılıyor. Yılbaşının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar resmi tatil ve dini günler günleri araştırmalarına hız verdi. Resmi tatil ve dini bayramlar hem çalışanlar hem de öğrenciler tarafından merak ediliyor. 2023 resmi tatiller takvimi belli oldu. İşte 2023 tatil günleri...

RAMAZAN BAYRAMI 2023 NE ZAMAN, ORUÇ HANGİ TARİHLERDE?

2023 yılında Ramazan, 23 Mart'ta başlayacak ve 20 Nisan'da son bulacak. 20 Nisan 2023 Ramazan Bayramı'nın arife günü oluyor. 2023 yılında Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlayacak ve 23 Nisan'da bitecek. İlk oruca ise 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

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KURBAN BAYRAMI 2023 NE ZAMAN, KAÇ GÜN TATİL?

2023 Kurban Bayramı'nın arife günü 27 Haziran gününe denk geliyor. Toplamda 4,5 gün süren Kurban Bayramı, 2023 yılında; 27 Haziran'da başlayacak ve 1 Temmuz'da sona erecek.

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2023 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak Pazar - 1 gün

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar - 1 gün

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi - 1 gün

Ramazan Bayramı: Arife; 20 Nisan Perşembe Bayram; 21-22-23 Cuma, Cumartesi, Pazar - 3,5 gün

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma - 1 gün

takvim

Kurban Bayramı: Arife; 27 Haziran Salı Bayram; 28-29-30 Haziran Çarşamba, Perşembe, Cuma, 1 Temmuz Cumartesi - 4,5 gün

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Cumartesi - 1 gün

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba - 1 gün

Cumhuriyet Bayramı: Arife; 28 Ekim Cumartesi Bayram; 29 Ekim Pazar - 1,5 gün

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Ramazan Bayramı Kurban Bayramı dini günler 2023 resmi tatiller dini bayramlar
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