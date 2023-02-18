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2023 seçimleri ne zaman yapılacak? Deprem felaketinin ardından yeni tartışma başladı! 14 Mayıs mı, 18 Haziran mı, ya da…

18.02.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyaset kulisleri bir yandan deprem bölgesindeki yaraları sarmakla ilgili çalışmalarını yürütürken bir yandan seçimlerin ertelenmesi ile ilgili açıklamaları konuşuyor. Seçim 14 Mayıs’ta mı 18 Haziran’da mı yapılacak? İleri bir tarihe ertelenmesi de seçenekler arasında yer alıyor mu? İktidar cephesinde konu ile ilgili değerlendirmeler sürerken muhalefetten de seçimlerin ertelenmesi ile ilgili iddialara tepki geldi.

2023 seçimleri ne zaman yapılacak? Deprem felaketinin ardından yeni tartışma başladı! 14 Mayıs mı, 18 Haziran mı, ya da…

Türkiye’nin yaşadığı büyük afet sonrasında seçimler ertelenecek mi? Bülent Arınç’ın çıkışı ile alevlenen o tartışma siyaset kulislerini alevlendirdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, söz konusu açıklamalar için ‘Sayın Arınç’ın açıklamaları kendisinin değerlendirmeleridir. Partimizin herhangi bir organını ya da kurumsal görüşünü bağlamamaktadır” demişti. Çelik’in açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli ile de görüşmesi dikkat çekti. Gözler bir kez daha seçim tarihine çevrildi.

KULİSLERDE SEÇİM TARİHİ İÇİN NE KONUŞULUYOR?

Show Ana Haber’in kulislere yansıyan bilgilerden edindiğine göre seçenekler masada ama şimdilik erteleme niyeti de kararı da yok. Erdoğan’ın seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılmasından yana olduğu belirtilirken bazı kurmaylarının da normal tarihinde yani 18 Haziran’da yapılmasını önerdiği öğrenildi.

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Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise seçim tarihi tartışmalarına ilişkin yaptığı son açıklamasında ‘Şu anda biz yaraları sarmanın mücadelesini veriyoruz. Seçimle ilgili herhangi bir şey konuşmayı çok yanlış buluyoruz” dedi.

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MUHALEFET SEÇİMLERİN ERTELENMESİ İHTİMALİNE TEPKİLİ

Muhalefet ise erteleme seçeneğinin konuşulmasına dahi tepkili zaten Anayasa’nın da buna izin vermediğine işaret ediyorlar. Kılıçdaroğlu da tartışmaların ardından seçim tarihi ile ilgili “halkıma açık ve net söylüyorum. Seçimler zamanında olacak” çıkışında bulunmuştu.

6’lı masanın 13 Şubat’taki toplantısı ertelenmişti. Liderlerin bugün Saadet Partisi’nde bir araya geleceği öğrenilirken gündemin de deprem felakete olacağı öğrenildi. Ancak toplantıda seçim tarihini de konuşmaları bekleniyor. CHP Sözcüsü Faik Öztrak da ‘Bugün yaşadığımız ortamda seçim konuşmak abestle iştigaldir. Çünkü Anayasa açıktır, seçim zamanında yapılacaktır’ mesajını vermişti.

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DEPREMZEDELER NEREDE VE NASIL OY KULLANACAK?

Peki depremzedeler nerede ve nasıl oy kullanacak? Geçici olarak taşınanlar için afet bölgesindeki 11 ili temsilen diğer illerde sandık kurulacak mı? Bu konuda henüz net bir açıklama yapılmazken çalışmanın Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılacağı öğrenildi.

SEÇİM TARİHİ İÇİN ERDOĞAN ‘14 MAYIS’ DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimler için yaptığı açıklamada “14 Mayıs 2023 Pazar gününün her bakımdan seçim için en uygun tarih olduğunu gördük” ifadelerini kullanarak seçim tarihini resmen ilan etmişti.

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deprem Bülent Arınç Ömer Çelik Recep Tayyip Erdoğan CHP seçim tarihi

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